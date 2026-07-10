Afrique: Des attaques contre le système financier africain ont doublé depuis la Covid-19

9 Juillet 2026
Angola Press Agency (Luanda)
Par ACC/DC/SB

Luanda — Les cyber-attaques contre le système financier africain ont doublé depuis le début de la pandémie de COVID-19, a déclaré jeudi à Luanda la présidente de l'Initiative africaine pour les politiques d'inclusion financière (AfPI), Matilde Asante-Asiedu.

S'exprimant lors de l'ouverture de la 15e réunion de l'AfPI, elle a averti que les cyber-attaques contre les institutions financières compromettent la stabilité financière.

La vice-gouverneure de la Banque centrale du Ghana a également indiqué que près d'un cinquième des cyber-incidents recensés au cours des vingt dernières années ont touché des entreprises financières.

Face à cette réalité, elle a plaidé pour une action continentale coordonnée impliquant des experts de toutes les banques centrales. Matilde Asante-Asiedu a souligné le rôle central de la cyber-sécurité dans l'inclusion financière et la garantie de la confiance des utilisateurs.

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La 15e réunion de l'AfPI rassemble des représentants des banques centrales, des autorités de régulation, des décideurs politiques et des institutions financières afin d'échanger sur les défis et les opportunités, d'accélérer l'inclusion financière sur le continent, de renforcer la coopération régionale et de partager les meilleures pratiques.

Créée en mai 2017 lors de la 5e table ronde annuelle qui s'est tenue à Maputo, au Mozambique, l'Initiative africaine pour les politiques d'inclusion financière (AfPI) est la principale plateforme continentale pour les régulateurs du secteur financier.

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