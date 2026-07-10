Angola: La BNA plaide pour une inclusion financière axée sur la réduction de la pauvreté

Luanda — Le gouverneur de la Banque nationale d'Angola (BNA), Manuel Dias, a appelé jeudi à Luanda les banques centrales africaines à considérer l'inclusion financière comme un moyen de réduire la pauvreté et de renforcer la résilience des familles et des entreprises.

S'exprimant lors de la séance d'ouverture de la 15e réunion de l'Initiative africaine pour les politiques d'inclusion financière (AfPI), il a déclaré que les défis actuels exigent une inclusion financière contribuant à l'augmentation de la productivité et à la création d'opportunités économiques.

Le gouverneur de la BNA a reconnu que l'Afrique a réalisé des progrès significatifs dans le domaine de l'inclusion financière au cours des dernières décennies.

Parmi ces avancées, Manuel Dias a souligné le développement des infrastructures de télécommunications, l'adoption généralisée des services financiers numériques, l'innovation technologique et la maturation progressive des cadres réglementaires.

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« Il ne suffit plus de mesurer le succès au nombre de comptes bancaires ouverts, de portefeuilles numériques activés ou d'agents bancaires existants », a-t-il souligné, notant que le succès se mesure aux résultats concrets obtenus dans la vie des citoyens.

Le directeur a déclaré que la 15e réunion de l'AfPI se tient dans un contexte international particulièrement exigeant, marqué par les tensions géopolitiques, le changement climatique, la fragmentation de l'économie mondiale et l'évolution technologique rapide, autant de facteurs qui transforment l'environnement économique et financier des pays africains.

Parallèlement, a-t-il poursuivi, de nouvelles opportunités s'ouvrent, exigeant des banques centrales une capacité accrue d'adaptation, de coordination et d'innovation.

Dans son discours, il a révélé que l'inclusion financière et l'inclusion numérique ne constituent plus seulement un enjeu de développement social, mais deviennent une stratégie pour promouvoir la stabilité macroéconomique, la résilience financière et une croissance inclusive.

Dans le contexte angolais, il a souligné que cette vision se concrétise dans la Stratégie nationale d'inclusion financière (ENIF), lancée en 2025.

Il a rappelé que cet instrument représente un engagement national à long terme, fondé sur une approche coordonnée, multisectorielle et axée sur les résultats, impliquant les institutions publiques, le secteur financier et les opérateurs de paiement.

La 15e réunion de l'AfPI rassemble des représentants des banques centrales, des autorités de régulation, des décideurs politiques et des institutions financières afin d'échanger sur les défis et les opportunités, d'accélérer l'inclusion financière sur le continent, de renforcer la coopération régionale et le partage des meilleures pratiques.

Créée en mai 2017, lors de la 5e table ronde annuelle tenue à Maputo, au Mozambique, l'Initiative africaine pour les politiques d'inclusion financière (AfPI) est la principale plateforme continentale pour les régulateurs du secteur.