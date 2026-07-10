Sénégal: Louga - Les services d'hygiène incinèrent 22,5 tonnes de produits alimentaires

10 Juillet 2026
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Louga — Le service d'hygiène de Louga ont procédé, jeudi, à l'incinération de 22,5 tonnes de produits alimentaires impropres à la consommation, saisies entre juin 2025 et juillet 2026 dans la région.

"D'année en année, les quantités augmentent. Entre juin 2025 et juillet 2026, nous avons saisi 22 tonnes 500 kilogrammes de produits alimentaires périmés dans l'ensemble de la région", a déclaré le chef du service régional d'hygiène, le capitaine Mbaye Fall.

Il intervenait lors de l'incinération de ces produits périmés à la décharge de Touba Seras.

Selon le capitaine Mbaye Fall, ces produits ont été retirés du marché lors de contrôles effectués dans les marchés hebdomadaires, les boutiques ainsi que dans d'autres lieux de commercialisation, notamment à l'occasion des grands rassemblements religieux, en collaboration avec les services du commerce.

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La brigade départementale du service d'hygiène de Louga a saisi, à elle seule, 12 tonnes de denrées impropres à la consommation, pour une valeur marchande estimée à 15 millions de francs CFA.

Il a toutefois regretté l'ampleur des pertes économiques engendrées par ces saisies, estimant qu'une meilleure organisation de la chaîne de distribution et un suivi rigoureux des dates de péremption auraient permis d'éviter cela.

Le capitaine Mbaye Fall a également rappelé que la lutte contre la commercialisation de produits impropres à la consommation ne relève pas uniquement des services d'hygiène, soulignant la contribution des services des douanes et des autres administrations impliquées dans les contrôles.

Il a enfin lancé un appel à une mobilisation collective impliquant les consommateurs, les commerçants et les organisations de défense des consommateurs, afin de lutter plus efficacement contre ce phénomène qui constitue, selon lui, un véritable enjeu de santé publique.

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