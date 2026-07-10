Sénégal: Vers l'introduction de puces électroniques et de drones pour la surveillance du bétail

Loumbol Daaka (Ranérou) — Le département en charge de l'Elevage va expérimenter l'utilisation de puces électroniques et de drones dans la surveillance du bétail, en vue de mieux lutter contre les cas de vol, a annoncé le ministre Ousmane Diagne.

"Quand on parle d'élevage, on pense forcément au vol de bétail. Au sein du ministère, nous avons une cellule chargée de lutter contre ce fléau, en développant des start-ups qui vont sécuriser le bétail. Nous allons expérimenter une nouvelle fois l'incorporation de puces électroniques et de drones de surveillance qui vont suivre le bétail", a dit le ministre.

Il intervenait lors d'une rencontre avec les éleveurs tenue à Loumbol Daaka, une localité du département de Ranérou, jeudi, en présence de plusieurs acteurs du secteur, dont le président de l'Association pour la promotion de l'élevage au Sahel et en savane (APESS), Moussa Demba Asset Bâ.

Selon M. Diagne, les puces électroniques permettent de suivre les parcours des troupeaux à partir d'un téléphone portable grâce à une application, de manière à les localiser même au-delà des frontières.

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Le ministre en charge de l'Elevage a donné des assurances concernant le manque d'eau, une des contraintes évoquées par les éleveurs lors de cette rencontre. Il a annoncé que de nouveaux forages sont en cours de réalisation.

S'agissant de la formation des jeunes qui s'activent dans le domaine de l'élevage, il a signalé l'existence d'un centre de formation aux métiers de l'élevage.

"Nous allons faire le nécessaire pour enrôler plus de jeunes du département de Ranérou, qui vont bénéficier de financements après leur formation, à travers des structures comme le Fonds d'appui à la stabulation (FONSTAB)", a dit Ousmane Diagne.

Le ministre a également invité les éleveurs à souscrire à une police d'assurance afin de bénéficier d'indemnités en cas de sinistres ou de drames touchant leur bétail.

M. Diagne a plaidé pour une sensibilisation des acteurs dans ce domaine, en leur expliquant l'importance d'assurer le bétail.