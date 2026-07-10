Sénégal: Les acteurs des 'Navétanes' invités à privilégier la formation pour prévenir les violences

Kaffrine — La préfète du département de Kaffrine (centre), Diégui Ngom, appelle à privilégier la formation des acteurs sportifs, en vue de prévenir les violences lors des compétitions du championnat national populaire communément appelé "Navétanes".

"Nous recommandons aux responsables du mouvement +Navétanes+ de privilégier la formation des acteurs sportifs afin qu'ils maîtrisent les textes. C'est une manière de prévenir les violences", a-t-elle notamment lancé.

Elle s'exprimait, jeudi, au terme de la réunion du comité régional de développement (CRD) préparatoire de la 39e édition des phases nationales sportives, culturelles et scientifiques de l'Organisme national de coordination des activités de vacances (ONCAV), prévue du 7 au 23 août 2026 dans les régions de Kaffrine, Kaolack, Fatick et Diourbel.

Le secrétaire général de l'ONCAV, Souleymane Thioune, a pris part à cette rencontre, de même que le président de l'Organisme régional de coordination des activités de vacances (ORCAV) de Kaffrine, Insa Faye.

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Il y avait aussi des représentants des forces de défense et de sécurité, les services techniques de l'État ainsi que des acteurs du mouvement sportif.

L'autorité administrative a également insisté sur la promotion du fair-play et le respect des règles régissant le sport.

"Nous devons promouvoir le fair-play, le respect des règles du jeu, des arbitres et des adversaires, tout en luttant avec fermeté contre les violences, les actes de vandalisme, les discours de haine et toute forme d'incivisme susceptibles de ternir ces compétitions", a-t-elle recommandé.

Diégui Ngom a par ailleurs appelé à une forte mobilisation de l'ensemble des acteurs afin d'assurer, dans les meilleures conditions, l'hébergement, la restauration, la sécurité, la prise en charge sanitaire, le transport et tous les aspects logistiques nécessaires au bon déroulement de cette manifestation.

Elle a aussi plaidé pour la formalisation des associations sportives et culturelles, rappelant que les "Navétanes" constituent un "véritable cadre d'encadrement de la jeunesse, de promotion de la citoyenneté, de renforcement de la cohésion sociale et de consolidation de la paix".

Selon le secrétaire général de l'ONCAV, Souleymane Thioune, la région de Kaffrine accueillera cinq poules de compétition, dont trois en catégories juniors-seniors et deux en catégorie cadette.

Il a saisi l'opportunité de cette rencontre pour remercier le maire de Kaffrine, Abdoulaye Saydou Sow, ainsi que les autorités administratives et territoriales pour leur engagement dans les préparatifs de cette 39e édition des phases nationales des "Navétanes".