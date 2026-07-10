Congo-Kinshasa: Variables d'ajustement !

La diplomatie des salons feutrés s'invite à nouveau dans l'arène politique congolaise. En suspendant sa grande marche populaire pour répondre promptement à l'invitation du président burundais Évariste Ndayishimiye à Bujumbura, la Coalition Article 64 (C64) joue gros. Face à la presse à Kinshasa, ses leaders ont tenté de désamorcer le soupçon légitime : non, la plateforme n'a pas vendu son âme au diable diplomatique ; oui, ses convictions profondes restent intactes. Pourtant, l'histoire mouvementée de la République démocratique du Congo invite à une prudence extrême face à ces ballets régionaux sous l'égide de l'Union africaine.

La C64 brandit l'étendard du sursaut patriotique pour justifier pleinement ce déplacement. Sauver la République, défendre la Constitution et préserver l'avenir de la Nation constituent des objectifs nobles qui ne sauraient souffrir d'aucune compromission. Mais dans le théâtre politique congolais, s'asseoir à la table des négociations est souvent perçu par l'opinion publique nationale comme le premier pas vers le reniement ou le partage du pouvoir. C'est précisément cette ambiguïté délétère que la coalition tente aujourd'hui de dissiper. Le report de la marche au 22 juillet apparaît comme une concession majeure accordée à la médiation africaine.

Si donner une chance à la diplomatie est un acte de maturité politique, la C64 marche désormais sur des oeufs. En politique, la perception remplace la réalité. Les citoyens engagés, fatigués des promesses stériles et des dialogues sans lendemain, attendent des actes concrets et non des communiqués lénifiants. Les principes mis en avant par la coalition sont pourtant clairs : le respect strict de la Constitution, l'ancrage de l'État de droit et la souveraineté inaliénable du peuple congolais. Ces valeurs fondamentales ne doivent en aucun cas devenir des variables d'ajustement lors des discussions.

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Le pouvoir actuel et les médiateurs régionaux doivent comprendre que la charte fondamentale de la RDC n'est pas un texte élastique que l'on peut modifier au gré des intérêts partisans ou des arrangements géopolitiques sombres. Le vrai piège pour la C64 réside dans l'enlisement diplomatique. L'Union africaine a trop souvent brillé par son incapacité chronique à imposer des solutions durables, se contentant de formuler des voeux pieux face aux crises récurrentes de la région des Grands Lacs. La bonne foi des acteurs engagés reste à prouver.

La coalition doit maintenir une vigilance absolue pour éviter que ce dialogue ne devienne un écran de fumée destiné à endormir la contestation populaire et à légitimer un statu quo politique inacceptable. La date fatidique du 22 juillet sonnera comme un test de vérité. Si la démarche de Bujumbura n'accouche que de promesses vagues sans garanties réelles pour l'ordre constitutionnel, la C64 n'aura d'autre choix que de remobiliser la rue. La défense de la patrie exige une fermeté inflexible. Le peuple congolais observe, attend et jugera la coalition non pas sur ses déclarations, mais sur sa capacité à maintenir le béton constitutionnel face aux assauts du pouvoir.