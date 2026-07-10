Toujours aussi engagé dans la réalisation de sa mission en tant que Ministre de la Communication et médias, Patrick Muyaya Katembwe a participé hier, jeudi 9 juillet 2026, à la deuxième édition du Salon de l'imprimerie RDC 2026, organisée au chapiteau du Pullman Grand Hôtel de Kinshasa. Après une visite de différents stands d'exposition, il est intervenu au cours d'un panel consacré au thème : « Rôle des médias et modernisation des supports de communication publique », avant d'échanger avec les participants.

À cette occasion, le Ministre a mis en évidence les liens étroits entre les secteurs des médias et de l'imprimerie, soulignant que les supports imprimés demeurent des outils indispensables dans les stratégies de communication publique. « Les métiers de l'imprimerie sont au carrefour de plusieurs compétences. Dans toutes les campagnes de communication que nous menons, nous avons besoin d'affiches, de bâches, de t-shirts et d'autres supports qui permettent de transmettre efficacement les messages », a-t-il déclaré.

Patrick Muyaya a également relevé la nécessité d'un dialogue entre les pouvoirs publics et les professionnels du secteur afin d'identifier les principaux défis de la filière et de définir des mécanismes d'accompagnement adaptés. « Il faut que nous nous asseyons avec ceux qui connaissent ces métiers afin de réfléchir à la meilleure stratégie que le Gouvernement peut mettre en place pour accompagner durablement ce secteur », a-t-il affirmé.

Évoquant les mutations du paysage médiatique, le Ministre a rappelé que, malgré l'essor des plateformes numériques, l'imprimerie conserve une place stratégique dans la diffusion de l'information. Il a, à cet effet, annoncé son intention d'engager des échanges avec l'Association nationale des éditeurs du Congo (ANECO) en vue d'examiner les voies de relance de la presse imprimée. « Nous pouvons réfléchir à une subvention gouvernementale qui permette à ces métiers de continuer d'exister et de préserver la tradition des journaux imprimés », a-t-il indiqué.

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Le salon rassemble des professionnels, des entreprises spécialisées et des passionnés venus découvrir les nouvelles tendances et les opportunités qu'offre l'industrie graphique en RDC.

Il préconise la création d'un centre d'excellence de formation au métier de l'imprimerie répondant au standard international pour former une génération des techniciens et entrepreneurs dans l'industrialisation. « Je souhaite voir naître un centre d'excellence de formation au métier de l'imprimerie, répondant aux normes internationales, équipé de technologies modernes et capable de former une nouvelle génération des techniciens et d'entrepreneurs qui contribueront à l'industrialisation de notre pays » , a déclaré Sandra Nzolantima, promotrice du salon de l'imprimerie.

Prévu du 8 au 11 juillet 2026 sous le thème « Imprimer autrement : innover, produire, protéger », le Salon de l'imprimerie RDC 2026 réunit des professionnels, des entreprises spécialisées et des acteurs de l'industrie graphique autour des innovations en matière d'impression, d'emballage et de technologies graphiques. Cette plateforme vise notamment à promouvoir les investissements, renforcer les capacités des acteurs du secteur et favoriser l'émergence d'une industrie graphique compétitive, créatrice d'emplois et contributive au développement économique de la République Démocratique du Congo.