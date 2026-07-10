Congo-Kinshasa: Assemblée Nationale - Léonard She Okitundu plaide pour la protection des producteurs du cacao et sa transformation locale

10 Juillet 2026
La Prospérité (Kinshasa)

L'Assemblée nationale a autorisé la ratification de l'Accord international sur le cacao, un texte que l'honorable Léonard She Okitundu, député national élu de la circonscription électorale de Lumumba-Ville, dans la province du Sankuru, a présenté comme un instrument stratégique pour renforcer la filière cacaoyère en République démocratique du Congo.

Prenant la parole au cours des débats, l'élu a mis un accent particulier sur la nécessité de protéger les prix du cacao contre les spéculations du marché international, afin de garantir aux producteurs des revenus justes et décents. Il a rappelé que cette culture constitue une source essentielle de revenus d'exportation, favorise la création d'emplois en milieu rural et contribue à la lutte contre la pauvreté.

L'honorable Léonard She Okitundu a également souligné que le nouvel accord encourage les États producteurs à harmoniser leurs politiques en vue d'améliorer la qualité du cacao, de promouvoir sa transformation locale et d'attirer des investissements durables. Selon lui, la RDC doit progressivement sortir du modèle d'exportation des matières premières brutes pour développer une industrie locale génératrice de valeur ajoutée et d'emplois.

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Pour le député national, cette ratification permettra à la République démocratique du Congo de mieux défendre les intérêts de ses producteurs sur le marché international tout en consolidant le développement durable de la filière cacao.

 

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