Congo-Kinshasa: Prétendu détournement de l'Assistance humanitaire à Mushie, Maï-Ndombe - Le caucus des Parlementaires dément toute implication de la Ministre d'Etat Eve Bazaïba

10 Juillet 2026
La Prospérité (Kinshasa)

Face aux revendications de certaines personnes se présentant comme victimes des pluies diluviennes accompagnées de vents violents survenues en septembre 2025 dans le territoire de Mushie dans le Maï-Ndombe, et aux accusations de prétendu détournement de l'assistance humanitaire visant la Ministre d'Etat, Ministre des Affaires sociales, Actions humanitaires et Solidarité nationale, Eve Bazaïba Masudi, le caucus des Sénateurs et Députés nationaux élus du Maï-Ndombe est monté au créneau.

Réunie ce jeudi 9 juillet 2026 avec les élus de cette province, la Ministre d'Etat a fait le point sur l'assistance humanitaire gouvernementale apportée aux populations sinistrées de Mushie. Cette mission humanitaire effectuée le samedi 27 juin 2026 au nom du Président de la République et sur instruction de la Première Ministre, avait permis de venir en aide à plus de 400 familles touchées par ce sinistre.

À l'issue de cette rencontre, le porte-parole du caucus des parlementaires du Maï-Ndombe a tenu à rétablir les faits. Prenant la parole, le Sénateur Herman Mutima Sakrini, a rejeté les accusations portées contre la Ministre d'Etat Eve Bazaiba Masudi.

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Selon lui, les ressources sollicitées auprès du Gouvernement n'ont été mobilisées qu'à hauteur de 19,3 % des besoins exprimés, loin des 100 % initialement demandés. Il a ainsi affirmé que la Ministre d'Etat n'a détourné aucun fond destiné à cette assistance humanitaire, mais qu'elle a distribué les moyens effectivement mis à la disposition par le gouvernement.

Le caucus des parlementaires a, par ailleurs, appelé la population de Mushie au calme, à la cohésion et à la confiance.

Ils ont invité les notables ainsi que toute la population du territoire de Mushie à travailler de manière concertée afin d'établir un cahier des charges clair, permettant une réévaluation des besoins et une distribution équitable de l'assistance restante, sans exclusion d'aucune victime.

Les élus du Maï-Ndombe se sont engagés à relayer ces informations auprès de leurs bases respectives afin que la vérité soit rétablie et que les actions humanitaires puissent se poursuivre dans un climat de sérénité. Ils ont rappelé que cette intervention humanitaire a été menée en étroite collaboration avec l'ensemble des élus de la province.

 

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