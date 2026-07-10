Congo-Kinshasa: Le FPI enclenche la relance des industries du Lualaba !

Hervé Claude Batukonke, Directeur Général du Fonds de Promotion de l'Industrie, a effectué une mission d'itinérance cette semaine à Kolwezi. Objet de la mission, examiner les opportunités de financement des projets industriels, évaluer le taux d'exécution des investissements ayant bénéficié des crédits, apprécier les besoins et les demandes des entrepreneurs, accélérer le recouvrement conformément aux échéances et renforcer la collecte de la taxe de promotion de l'industrie auprès des assujettis.

Un changement de look pour les activités de terrain

Loin de ses beaux bureaux de Kinshasa, le DG Batukonke a abandonné le costume et pour inhaler la poussière de Kolwezi pendant cette saison sèche. Le DG a visité plusieurs projets dont les minoteries et l'extension de Mining Engineering Services (MES). Première étape, visite de l'entreprise agro-pastorale Mbeko Shamba, située à quelques encablures de Tenke Fungurume qui sollicite un crédit. Elle possède une ferme avec plusieurs têtes de bétail, des champs de maïs et une minoterie qui transforme trois mille tonnes par jour dans un premier temps. Mbeko Shamba produit aussi des aliments pour bétail et des intrants pour les entreprises brassicoles.

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Walter Couttenier, gérant de cette société a donné des assurances au FPI quant à la qualité de ses produits et à la rentabilité du marché. Il se dit éligible au financement du FPI au regard des garanties qu'il présente.

Jamais un sans deux !

Après avoir été financé par le FPI, après avoir réalisé des performances à Lubumbashi et à Kinshasa, MES sollicite un autre crédit auprès du FPI pour étendre ses activités à Kolwezi. Il est actuellement en pleine construction des usines pour la production des matériaux de construction, des plaques anodiques, des câbles électriques et des produits sanitaires notamment les savons. Le FPI ouvre également une brèche en vue d'une prise de participation et est favorable à cette énième demande d'une entreprise qui fait des prouesses et rembourse les crédits contractés.

Hervé Claude Batukonke s'est aussi rendu dans les installations des minoteries TOUT À COUP SERVICE et DAGRIL CMCK. Le DG a prêté une oreille attentive aux entrepreneurs tout en instruisant ses équipes à traiter les dossiers des demandes des fonds avec diligence. Pour lui, la vision du Président Tshisekedi concernant la revanche du sol sur le sous-sol, passe nécessairement par le financement des unités de production et de transformation. Une vision qui met l'accent sur la création des chaînes de valeurs et des emplois, l'autosuffisance alimentaire et la limitation des importations.

Fidélité aux principes de gestion et proximité avec le personnel

Fidèle à sa philosophie, basée sur la discipline et la rigueur, Hervé Claude Batukonke a conféré avec le personnel du FPI-Lualaba. Bien des questions lui ont été posées par les agents. Certaines ont trouvé des réponses sur-le-champ tandis d'autres seront examinées dès son retour à Kinshasa.

L'union fait la force, dit-on

Pour la réussite totale de sa mission, le DG du FPI a rencontré la Gouverneure du Lualaba, Fifi Masuka. Au-delà d'une simple cérémonie de présentation des civilités, les deux personnalités ont parlé du développement, du financement des projets des jeunes et des femmes entrepreneurs. À ce sujet, l'exécutif provincial du Lualaba et le FPI devraient identifier des projets structurants à financer. Le DG a également salué le dynamisme et le leadership de la Gouverneure Fifi Masuka, résolument engagée dans le développement de sa province.