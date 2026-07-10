Maroc: Tanger abrite un séminaire sur les protocoles de prise en charge des enfants en situation difficile

La ville de Tanger a abrité, mardi, les travaux d'un séminaire consacré à l'échange d'expertises et à la valorisation des bonnes pratiques en matière de protocoles de prise en charge des enfants en situation difficile, dans le cadre d'un projet de coopération triangulaire associant le Maroc, le Sénégal et l'Espagne.

Organisée au siège du Conseil de la région Tanger-Tétouan-Al Hoceima, cette rencontre s'inscrit dans le cadre du projet de coopération triangulaire réunissant le Conseil de la région, la Cellule d'appui à la protection de l'enfance (CAPE) au Sénégal, et l'Agence andalouse de coopération internationale pour le développement (AACID), en partenariat avec la Fondation de l'Entraide nationale.

Selon un communiqué du Conseil régional, ce rendez-vous, qui a connu la participation de représentants des institutions partenaires, d'experts, de professionnels et d'acteurs oeuvrant dans le domaine de l'enfance au Maroc et au Sénégal, vise à renforcer la coopération décentralisée et à favoriser l'échange d'expériences entre les partenaires.

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Cette initiative ambitionne également de permettre l'identification et la diffusion des pratiques réussies, tout en consolidant les mécanismes de coordination et de prise en charge, en vue d'élaborer des protocoles plus efficaces et durables, à même de répondre aux besoins de cette catégorie et de garantir le respect de ses droits fondamentaux.

Le séminaire a, par ailleurs, constitué un espace d'échange dynamique autour des expériences marocaine, sénégalaise et espagnole en matière de protection de l'enfance.

Les participants ont débattu de plusieurs thématiques clés liées à la prise en charge des enfants, notamment la scolarisation comme seconde chance, l'accompagnement psychosocial, l'insertion par le sport, ainsi que l'ingénierie sociale.

Les travaux ont également été marqués par la formulation de propositions et de recommandations pratiques visant à renforcer la coordination entre les différents acteurs institutionnels impliqués dans ce domaine.

Cette initiative s'inscrit dans le cadre des efforts conjoints visant à développer les mécanismes de protection sociale, à promouvoir la coopération internationale dans le domaine de la protection de l'enfance, et à améliorer la qualité des services de prise en charge, tout en renforçant les opportunités d'insertion sociale des enfants.

Le Conseil régional a, à cet égard, réaffirmé son engagement à poursuivre son implication active dans les programmes et projets de coopération internationale à dimension sociale, et à consolider des partenariats solides contribuant à l'amélioration du système de protection de l'enfance et à la promotion de l'intérêt supérieur des enfants.