Congo-Kinshasa: Le Japon soutient l'UNICEF pour renforcer la riposte à Ebola au pays

KINSHASA, le 7 JUILLET 2026 - Grâce à une contribution de 500 000 dollars du gouvernement japonais, l'UNICEF intensifie sa réponse à l'épidémie de la maladie à virus Ebola dans les zones à risque d'Ebola de la province de l'Ituri. Au cours des six prochains mois, ce partenariat contribuera à réduire les risques de contamination, renforcer la prévention et le contrôle des infections, et soutenir les communautés les plus exposées à l'épidémie. Ce programme de six mois mis en oeuvre par l'UNICEF contribuera à renforcer la prévention et le contrôle des infections et l'engagement communautaire.

Ce financement permettra à l'UNICEF d'acquérir et de distribuer des kits d'hygiène à 100 ménages touchés par des cas confirmés de maladie à virus Ebola, d'installer des stations de lavage des mains dans 700 structures sanitaires, et de renforcer les connaissances des populations sur les mesures de prévention. Un soutien logistique sera également apporté aux équipes de décontamination afin qu'elles puissent mener à bien leurs activités de décontamination communautaire en toute sécurité.

Le Gouvernement du Japon demeure pleinement engagé aux côtés du Gouvernement de la République Démocratique du Congo, de l'UNICEF et des autres partenaires engagés dans la riposte pour protéger les populations les plus vulnérables contre la maladie à virus Ebola. Cet appui contribuera à renforcer les interventions de prévention et de contrôle des infections, à réduire les risques de propagation de la maladie et à consolider les acquis en matière de santé publique au bénéfice des communautés affectées.

Dans le cadre du pilier « Prévention et contrôle des infections, Eau, Assainissement et Hygiène (PCI/EAH) » de la réponse gouvernementale, l'UNICEF apportera un soutien à 15 centres de traitement Ebola et structures sanitaires. Le programme prévoit la réhabilitation des points d'eau de trois établissements de santé ainsi que le renforcement des activités de communication sur les risques, de prévention et d'engagement communautaire dans les zones affectées.

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« Cette contribution du Gouvernement du Japon renforce l'appui de l'UNICEF à la réponse gouvernementale, en étroite collaboration avec l'OMS, Africa CDC et les autres partenaires », a souligné John Agbor, Représentant de l'UNICEF en RDC. « Investir dans la prévention et le contrôle des infections permet non seulement de réduire les risques de transmission et de protéger les agents de santé pendant l'épidémie, mais aussi de renforcer durablement la résilience du système de santé afin qu'il puisse faire face plus efficacement aux futures urgences sanitaires, tout en garantissant un accès sûr aux services essentiels pour les enfants et leurs familles. »

L'intervention de l'UNICEF s'inscrit dans le cadre du Plan national de riposte à la maladie à virus Ebola mis en oeuvre par le pays, avec le soutien des partenaires nationaux et internationaux. Alors que les efforts se poursuivent pour contenir l'épidémie et protéger les populations affectées, d'importants besoins de financement subsistent pour plusieurs composantes essentielles de la réponse, notamment la santé mentale et le soutien psychosocial, la prise en charge globale des cas, ainsi que le maintien des services essentiels de santé et de nutrition.