Hier, jeudi 9 juillet 2026, à Hilton Hôtel, dans la commune de la Gombe, Patrick Muyaya Katembwe, Ministre de la Communication et médias, a rehaussé de sa présence la cérémonie du lancement officiel de « Landila », le premier baromètre citoyen de suivi de l'action gouvernementale en République démocratique du Congo, initié par l'ASBL Ebuteli avec l'appui de l'Agence suédoise de coopération internationale pour le développement (Sida).

Conçu comme un outil numérique de veille citoyenne, Landila répertorie les engagements de l'Exécutif, évalue leur niveau de mise en oeuvre à travers les actes réglementaires, projets, budgets et résultats obtenus, tout en offrant une plateforme interactive destinée à renforcer la transparence, la redevabilité publique et le suivi des politiques gouvernementales. Dans sa phase pilote, le baromètre couvre six ministères stratégiques et complète Talatala, l'outil d'Ebuteli consacré au suivi de l'activité parlementaire.

Saluant cette initiative, Patrick Muyaya a rappelé que « les engagements que nous prenons, tant au plan législatif qu'à travers les actes réglementaires, poursuivent un seul objectif : rendre l'État plus efficace et capable de fournir de meilleurs services aux populations ». Le porte-parole du Gouvernement a également insisté sur l'importance de la redevabilité dans la gouvernance publique. «La redevabilité ne consiste pas seulement à l'affirmer, mais à la démontrer. C'est pourquoi nous rendons publics les comptes rendus du Conseil des ministres afin que chacun puisse apprécier l'action du Gouvernement », a-t-il déclaré.

Évoquant le rôle de « Landila », le Ministre a estimé que ce type d'outil contribue à enrichir le débat démocratique. « Ils ne sont pas là pour faire la promotion de l'action gouvernementale, mais pour l'évaluer au regard des engagements pris. Nous sommes disponibles à dialoguer avec les citoyens sur ce que nous faisons pour faire avancer le pays », a conclu Patrick Muyaya.

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Cette journée a également été marquée par la présentation d'une note d'analyse consacrée à l'agenda législatif du Gouvernement Suminwa, suivie d'un panel d'échanges réunissant membres du Gouvernement, parlementaires, diplomates, chercheurs, représentants de la société civile, journalistes et influenceurs autour des enjeux de la gouvernance et du suivi citoyen des politiques publiques.