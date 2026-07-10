Le Président de AAAP et Autorité Morale du MSC, Laurent Batumona, a pris part, récemment, au Forum Mbongi ya Kongo qui s'est tenu, au Jardin Botanique de Kisantu. Une initiative de jeunes leaders pour promouvoir et accompagner les femmes, les hommes et jeunes de cette province pour valoriser les initiatives créatives et entrepreneuriales qui contribuent au développement du Kongo Central. Pour Laurent Batumona, nous userons de nos énergies dans ce cadre pour créer des opportunités d'affaires, faciliter les rencontres économiques et encourager les partenariats et renforcer les liens entre le gouvernement et les entreprises privé. "Nous devons faciliter l'accès aux financements auprès des privés et institutions gouvernementale et provinciale.

Le Forum Mbongi ya Kongo piloté par l'écrivain Despote Nzitusu Ayave a reçu un message d'encouragement et de soutien du Président de l'Alliance des Acteurs Attachés aux Peuples en sigle AAAP et Autorité Morale du Mouvement de Solidarité pour le Changement MSC.

Soulignant l'importance de cette initiative qui nécessite une mobilisation des fonds pouvant permettre un accompagnement sérieux afin de valoriser les produits locaux ainsi que les producteurs Congolais pour leur savoir-faire.

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Patronné par Laurent Batumona son message a témoigné de la portée du premier Forum Mbongi ya Kongo organisé du 3 au 4 juillet dernier dans le Jardin Botanique de Kisantu dans le Kongo Central.

Fruit d'une longue préparation, Laurent Batumona était émerveillé de voir toutes les jeunes leaders producteurs du territoire de Madimba au Kongo Central afin de prendre part au premier Forum Mbongi ya Kongo. Cet événement, selon lui, a constitué pour lui une occasion privilégiée de renforcer les relations économiques et sociales qui unissent le peuple Kongo dont lui-même fait partie. Selon Ne Mwanda Nsemi, le peuple Ne Kongo part de Muanda en passant par le Kwilu, Kwango et les confins de Mai-ndombe sans oublier Kinshasa qui partage presque la même langue le kikongo qui permet à ces peuples de se communiquer et se prendre et se comprendre par leur coutume, danses, chansons et proverbes.

Lancé pour les jeunes leaders producteurs du territoire de Madimba au Kongo Central, Laurent Batumona tire sa force de la richesse des initiatives innovantes des hommes, femmes et jeunes entrepreneurs du Kongo Central. « Le Forum Mbongi ya Kongo qui a tenu sa première édition a fait l'objet de près d'un mois de sollicitation et tractations pour patronner cette activité qui mobilise des entrepreneurs pour réfléchir sur les moyens pouvant soutenir financièrement leurs initiatives. Je ne m'imaginais pas de voir un engouement de tel envergure", a déclaré le Président Laurent Batumona. Il a fait comprendre aux participants que ce Forum Bongo ya Kongo met en lumière l'apport précieux des Congolaises et Congolais entrepreneurs dont l'engagement, le savoir-faire et l'esprit d'innovation contribuent pleinement au développement du Kongo-Central.

Pour le Président de AAAP et Autorité Morale du MSC, cet évènement illustre les nombreuses potentialités économiques qui émergent dans différents territoires notamment à Lukula, Seke-Banza, Tshela ; Moanda, Boma, Luozi, Mbanza-Ngungu, Madimba; Songololo et Kasangulu.

Il a fait voir aux ressortissants que le Kongo Central regorge des richesses naturelles qui appellent à un meilleure valorisation grâce non seulement à l'intelligence, à l'innovation à l'accompagnement du Gouvernement mais plus à la vitalité des producteurs locaux et à la volonté commune de bâtir des ponts durables entre les peuples Kongo.

Rappelant les grandes infrastructures industrielles de dernières années avant le pillage au Kongo Central dans la raffinerie de Moanda spécialisée dans la production du pétrole et de gaz, l'Autorité Morale du MSC a rappelé aux entrepreneurs que le Kongo Central constitue un pôle énergétique majeur de la RDC : "La disponibilité de l'électricité dans plusieurs localités telle Madimba présente un atout considérables pour attirer les investisseurs et favoriser l'installation des industries", a-t-il souligné en substance.

C'est sur ce tableau qu'il a peint en exhortant les jeunes entrepreneurs que Laurent Batumona a exhorté les entrepreneurs du Kongo Central à croire en leur capacité : "Plusieurs grandes figures économiques et politiques du pays sont originaires du Kongo Central en citant de mémoire sur le plan politique Joseph Kasavubu, premier président de la RDC, Albert Ndele premier gouverneur de la Banque Central du Congo, Thomas Kanza, Kingotolo, Ndudi-ndudi, Me Nimyi Maidi Kangimbi et Valentin Vangu. Sur le plan économique, Ndombasi, Massamba, Dokolo, Kisombe, Lungwana et Makayalezi.

Pour encourager les entrepreneurs, il les a rappelés un passé industriel important marqué par les usines de transformation du Café et du bois à Boma, les industries textiles, la fabrication de sacs destinés à la production agricole à Madimba ainsi que la cimenterie de Kimpese, CINAT, qui employait des milliers des travailleurs, sans oublié le secteur porteur de l'huile de palme, les produits fruitiers le plus prisés tel le mangoustan.

Ainsi, a-t-il invité les entrepreneurs à la discipline, la détermination et la persévérance dans la réalisation de leurs projets pour ne pas connaitre les débâcles subis par les héritiers.

Il a prêché par son exemple cité comme entrepreneur en génie civile dans le Kongo Central. Il a démontré comment il avait embrassé l'exploitation forestière pour la transformation des grumes pour exporter en Europe. Par manque des infrastructures routières non fiables entre les tronçons Nvululu, Koweit 1 et Koweit 2 vers Mbanza Ngungu à Kisantu. "Jusqu'ici deux de mes machines sont encore dans la carrière de la Cinat", conclut-il cette persévérance.

Bien avant la visite des stands d'exposition des produits locaux, deux femmes entrepreneurs, Francisca et Molende, déléguées du Groupe Angel Cosmétique à travers Angel Fondation ont parlé de la compétition Momekano ya basi pour évoquer l'Agropreneur.

Dans leur témoignage professionnel et commercial elles ont démontré comment elles ont commencé avec un chiffre d'affaire de 400 Usd à 5.000 Usd. C'est ainsi que parmi neuf femmes entrepreneures retenues pour leurs initiatives Cinq ont bénéficié d'un financement et d'un encadrement technique.

Un échange s'en est suivi avec les jeunes entrepreneurs qui souhaitaient bénéficier de Angel Fondation un soutien technique et un encadrement.

Laurent Batumona a remercié le comité d'organisation du Forum Bongi ya Kongo, les visiteurs de maque tels Monseigneur Kimbeni, la délégation du Conseil des jeunes provincial de Luozi, Matadi ; Mbanza-Ngungu et Madimba pour leur participation avec perspective d'organise une deuxième édition de Bongi ya kongo. Il y a lieu de noter que la soirée a été agrémentée par l'orchestre T P Zembe Zembe qui a fait le beau temps à Kisantu, et Inkisi. Le responsable de l'Orchestre a sollicité au Président de la République à travers le Président Laurent Batumona l'acquisition des instruments des musiques.