Sénégal: Financement des projets d'énergie renouvelable - Le parlement en quête d'un nouveau pacte pour le développement durable

Face aux besoins croissants de financement de la transition énergétique, le Parlement sénégalais veut jouer un rôle de catalyseur entre pouvoirs publics, investisseurs et partenaires au développement. Réunis hier, jeudi 9 juillet à l'Assemblée nationale à l'occasion du Deuxième Dialogue national sur l'investissement vert, les principaux acteurs de la finance climatique ont plaidé pour un cadre législatif et financier plus attractif, afin d'accélérer la mobilisation des capitaux en faveur des énergies renouvelables et des infrastructures vertes, en cohérence avec les ambitions de la Vision Sénégal 2050.

Cette deuxième édition intervient dans un contexte marqué par la mise en oeuvre de la Vision Sénégal 2050, qui fait de la souveraineté énergétique l'un des piliers de la transformation économique du pays. La stratégie nationale mise sur l'accès universel à l'électricité, le développement des ressources énergétiques locales, l'intégration des énergies renouvelables dans les pôles de croissance, le renforcement des capacités institutionnelles ainsi que l'industrialisation verte.

Président du comité de pilotage du PCF, le député Ayib Dafféa rappelé que cette plateforme de concertation répond à un enjeu majeur : « Le dialogue national sur l'investissement vert vise à réunir des décideurs et des acteurs de l'écosystème des énergies renouvelables pour discuter du financement climatique, notamment du financement des projets d'énergies renouvelables. »

Revenant sur les acquis de la première édition, il a souligné que la promotion des énergies vertes demeure confrontée à un défi essentiel : « Il y a le financement public, mais il faut également développer le financement privé à travers l'investissement vert. »

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Pour l'élu, cette rencontre qui rassemble parlementaires, ministères sectoriels, banques, investisseurs, agences spécialisées et partenaires techniques, doit déboucher sur des résultats concrets. « Les attentes, c'est d'avoir un développement de l'investissement vert avec des recommandations qui pourront conduire à l'amélioration de la législation relative aux questions climatiques et aux financements verts, mais aussi à des projets concrets au bénéfice des populations, notamment pour l'accès universel à l'électricité en milieu rural », a-t-il déclaré.

Le coordonnateur pays de l'ONUDI, Malick Faye, a insisté sur le fait que les ambitions climatiques du Sénégal ne pourront se concrétiser qu'avec des investissements massifs. « Les ambitions ne suffisent pas. Elles doivent être accompagnées de projets solides, de politiques publiques adaptées, d'un cadre réglementaire favorable et surtout d'investissements conséquents », a-t-il affirmé.

Selon lui, la transition énergétique représente avant tout « une opportunité de développement industriel », capable de créer des emplois, de renforcer la compétitivité des entreprises et de développer des chaînes de valeur locales.

Après deux années de mise en oeuvre du projet PCF, l'ONUDI estime que le pays dispose désormais d'un portefeuille de projets à fort potentiel. « Nous passons progressivement d'une phase d'analyse à une phase de structuration et d'action », a indiqué M. Faye, avant d'ajouter que le véritable défi consiste désormais à « rendre ces projets plus attractifs pour les investisseurs et les connecter efficacement aux fonds climatiques, aux banques multilatérales de développement et aux investisseurs privés ».

Représentant le ministère de l'Environnement et de la Transition écologique, Zoubeirou Guèye a rappelé que « les énergies vertes ne sont plus une option mais une nécessité ». Il a plaidé pour le développement de zones d'énergie verte, conçues comme des espaces bénéficiant d'incitations et d'un environnement favorable à l'investissement. « Les zones d'énergie verte ne sont pas seulement des projets d'infrastructure. Elles sont le reflet d'un choix de société, celui d'un Sénégal tourné vers l'avenir, vers une croissance inclusive et souveraine », a-t-il soutenu.

Même tonalité du côté du Comité national sur les changements climatiques. Son représentant, Antoine Faye, a rappelé que la Contribution déterminée au niveau national (CDN) fixe un objectif de réduction inconditionnelle de 7 % des émissions de gaz à effet de serre d'ici 2030, pouvant atteindre 29 % avec un appui international.

Il a toutefois insisté sur l'importance d'un financement innovant et d'une meilleure maîtrise des mécanismes internationaux. « Le Sénégal doit éviter de souffrir de l'asymétrie d'information. Ce dialogue parlementaire sur l'investissement vert vient à son heure », a-t-il estimé, en réaffirmant l'engagement de son institution à accompagner cette dynamique.