Afrique: La grande nuit du conte 2026 - Le patrimoine oral africain au service du civisme

À la veille de la troisième édition de La Grande Nuit du Conte, l'Association de la Maison de l'Oralité et du Patrimoine (KËR LEYTI) a tenu, hier jeudi, une conférence de presse au Musée des Civilisations Noires (MCN) de Dakar. Cette rencontre avec les médias a permis de dévoiler les grandes orientations de cet événement culturel majeur qui se déroulera ce vendredi 10 juillet sur l'esplanade extérieure du musée, autour du thème : « Le Patrimoine, école vivante au service du civisme et du développement durable ».

Face aux journalistes, le Dr Massamba Guèye, fondateur de KËR LEYTI, a rappelé toute la portée symbolique du choix du Musée des Civilisations Noires comme nouveau cadre d'accueil de cette manifestation. Selon lui, le conte est reconnu comme un élément essentiel du patrimoine culturel immatériel par la Convention de l'UNESCO de 2003.

Organiser cette édition dans un lieu dédié à la conservation du patrimoine constitue ainsi une évidence et renforce le message porté par le festival. Il a également expliqué que la tenue de l'événement sur l'esplanade extérieure s'inscrit dans le respect de la tradition africaine, où les contes étaient autrefois transmis dans les cours et les espaces ouverts.

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Conçu par KËR LEYTI, la Maison de l'Oralité et du Patrimoine, le festival « La Grande Parole Invite » (GPI) 2026, dont La Grande Nuit du Conte constitue le point culminant, réunira durant plusieurs jours des artistes, chercheurs et professionnels des arts du récit autour de master class, d'ateliers de transmission et de rencontres professionnelles. L'ambition est de faire du Sénégal une référence africaine dans la promotion du patrimoine oral tout en favorisant les échanges culturels entre les peuples.

Cette troisième édition se distingue par plusieurs innovations. Le public découvrira, en plus des conteurs, des spectacles de marionnettes, du mime ainsi qu'une collaboration artistique entre l'Afrique et l'Europe. Le Dr Massamba Guèye s'est également réjoui de la participation du célèbre conteur burkinabè KPG, désormais reconnu comme « patrimoine vivant » dans son pays. Pour lui, cette reconnaissance illustre la nécessité de valoriser les détenteurs des savoirs traditionnels africains et de leur accorder la place qu'ils méritent dans la société.

L'accent sera particulièrement mis sur les enfants, devenus au fil des éditions le public privilégié de cette manifestation. Constatant leur forte mobilisation ces deux dernières années, les organisateurs ont imaginé une programmation plus musicale afin de sensibiliser les jeunes générations aux valeurs de citoyenneté, à la préservation du patrimoine et au développement durable.

Le fondateur de KËR LEYTI a confié son souhait de faire vivre aux enfants une expérience inédite celle de terminer la soirée sous les étoiles, bercés par les récits et la chaleur familiale, renouant ainsi avec les veillées traditionnelles africaines.

L'événement revêt également une dimension internationale. Des conteurs venus du Burkina Faso, du Niger, de la Côte d'Ivoire, ainsi qu'une compagnie allemande, partageront la scène avec plusieurs artistes sénégalais. Une quinzaine à une vingtaine d'artistes sont attendus pour offrir au public une soirée mêlant contes, musique, chants et traditions orales africaines.

Au-delà de la dimension artistique, le Dr Massamba Guèye a insisté sur la vocation panafricaine de La Grande Nuit du Conte. À ses yeux, le conte représente un véritable pont entre les peuples, à contre-courant des divisions. Il a rappelé que les continuités culturelles entre les sociétés africaines demeurent plus fortes que les frontières héritées de l'histoire, appelant à renforcer les liens de fraternité par la culture, le dialogue et la transmission des valeurs communes.

Prévue ce vendredi 10 juillet 2026 à partir de 19 heures sur l'esplanade extérieure du Musée des Civilisations Noires, La Grande Nuit du Conte promet ainsi d'offrir au public une immersion dans les récits, légendes, chants et traditions orales africaines, avant de s'achever autour d'un dîner gastronomique traditionnel.