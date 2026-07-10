Sénégal: Renforcement de la chaîne d'approvisionnement en produits de santé - La SEN-PNA accélère sa modernisation

Dans le cadre de la modernisation de sa chaîne logistique de distribution, la SEN-Pharmacie nationale d'Approvisionnement (SEN-PNA) a réceptionné hier jeudi 9 juillet, un important lot de matériel roulant et et de matériel de manutention, d'une valeur supérieure à 1,500milliard de francs CFA. Une acquisition destinée à améliorer la performance de la chaîne nationale d'approvisionnement en produits de santé. La cérémonie a également marqué le lancement des activités préparatoires de la 4ª édition du Forum Africain sur le Renforcement de la Chaîne d'Approvisionnement des Produits de Santé (FARCAPS 2026), prévue du 25 au 27 novembre 2026 à Dakar.

La SEN-PNA a ainsi renforcé son dispositif logistique par l'acquisition de 7 camions, 18 fourgonnettes, 10 pics up destinés à accroître l'efficacité de la distribution des produits de santé sur l'ensemble du territoire national. À travers cette double cérémonie, le ministère de la Santé et de l'Action sociale a voulu mettre en lumière une même ambition, celle de bâtir une chaîne d'approvisionnement performante au service de la souveraineté pharmaceutique, de la sécurité sanitaire et de la Couverture sanitaire universelle

Cette rencontre a été suivie du lancement des activités préparatoires de la 4ª édition du Forum Africain sur le Renforcement de la Chaîne d'Approvisionnement des Produits de Santé (FARCAPS 2026), prévue du 25 au 27 novembre 2026 à Dakar.

Deux événements, qui pour le ministre de la Santé et de l'Action sociale (Mshp) qui traduisent une seule et même ambition qui est de construire une chaîne d'approvisionnement performante au service de la souveraineté pharmaceutique, de la sécurité sanitaire et de la Couverture Sanitaire Universelle. Pour le docteur Ibrahima Sy, la vocation première de la SEN-PNA est de garantir à chaque Sénégalais la disponibilité permanente de médicaments essentiels et d'autres produits de santé de qualité, accessibles aussi bien sur le plan géographique que financier

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« Un médicament indisponible est une opportunité thérapeutique perdue. C'est pourquoi la sécurisation de la chaîne d'approvisionnement constitue aujourd'hui une priorité stratégique absolue de l'État. Garantir des achats efficients, disposer de stocks stratégiques suffisants, assurer un stockage conforme aux normes strictes, renforcer les capacités logistiques et distribuer les médicaments jusqu'au dernier kilomètre, y compris dans les localités les plus éloignées, sont autant de conditions indispensables pour garantir l'effectivité du droit à la santé ».

Il ajoute : « les camions, fourgonnettes, véhicules de supervision ainsi que les équipements modernes de manutention que nous réceptionnons permettront à la SEN-PNA d'améliorer la desserte des Pharmacies Régionales d'Approvisionnement, d'optimiser les délais de livraison, de réduire les ruptures de stock, de sécuriser les opérations logistiques et de garantir une disponibilité continue des médicaments essentiels sur l'ensemble du territoire national, jusque dans les zones les plus enclavées.

Ces investissements constituent bien plus qu'un simple renouvellement du parc automobile. Ils représentent un investissement direct dans la santé des populations, dans l'équité territoriale et dans la résilience de notre système de santé ».

Le ministre a aussi annoncé la poursuite de la modernisationde la logistique de la SEN-PNA au cours des prochains moins grâce à de nouvelles acquisitions de véhicules et d'équipements modernes de manutention.

Le directeur général de la SEN-PNA, Dr Seydou Diallo a rappelé que le récent changement de statut d'Etablissement public de santé non hospitalier, désormais à Établissement Public à caractère Industriel et Commercial (EPIC), la Sen-Pna lui confère une responsabilité accrue dans l'organisation de l'approvisionnement national en produits de santé. « Les équipements que nous réceptionnons renforcent nos capacités de stockage, de distribution, de manutention et de supervision sur l'ensemble du territoire national. Chaque camion, chaque véhicule, chaque équipement réceptionné aujourd'hui n'est pas une simple acquisition. C'est un investissement dans la vie, dans la dignité et dans l'avenir »

Évoquant la tenue prochaine du FARCAPS 2026, le directeur général a estimé que Dakar deviendra, durant trois jours, le principal cadre d'échanges entre décideurs, experts, partenaires techniques et institutions engagés dans le renforcement des systèmes d'approvisionnement en produits de santé sur le continent

« Nous avons l'ambition de faire du Sénégal un leader africain et médicine pharmaceutique au service d'une Afrique plus forte, plus solidaire et plus résiliente. Cette ambition est parfaitement en face des orientations de l'agenda Sénégal 2050 qui fait de la souveraineté sanitaire un pilier essentiel du développement de notre nation » a-t-il déclaré.