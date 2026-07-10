Une semaine après l'élimination du Sénégal en seizièmes de finale du Mondial, Edouard Mendy est sorti du silence pour exprimer sa déception. Dans un post sur Instagram, le portier des Lions a envoyé un message fort à la Fédération Sénégalaise de football.

Le gardien sénégalais Edouard Mendy appelle à une vraie remise en question. Selon lui, le Sénégal mérite une fédération capable de transformer les échecs en leçons et les leçons en victoires.

Une semaine après l'élimination des Lions de la Teranga en 16e de finale de la Coupe du monde 2026 face à la Belgique, les langues commencent à se délier au sein de la Tanière. Après la sortie de Pape Guéye, Edouard Mendy a pris la parole pour s'exprimer sur la participation du Sénégal. Dans un message posté ce jeudi sur son compte Instagram, le portier des Lions a exprimé sa déception et évoqué un « échec ».

" J'ai tout donné pour soigner ma blessure et revenir à temps afin d'aider l'équipe jusqu'au bout, mais cela n'a pas suffit"

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Nous avions la qualité pour aller plus loin. Nous ne l'avons pas fait. Maintenant il faut avoir le courage de regarder la réalité en face", a écrit Edouard Mendy.

Obligation d' " une remise en question profonde"

Le gardien de buts est on ne plus exigeant en réclamant une profonde remise en question.

" Une compétition de ce niveau oblige à une remise en question profonde. Pas une remise en question de façade. mais un travail honnête et exigeant sur tout ce qui a été fait. Ce qui nous a permis d'avancer, mais surtout ce qui a empêchés d'atteindre notre objectif", soutient-il.

" Les vérités qui dérangent sont souvent celles qui font le plus progresser. Si nous voulons accéder aux plus hauts sommets, nous devons accepter de nous poser les bonnes questions, de prendre les bonnes décisions et d'élever notre niveau d'exigence", poursuit -il.

Edouard Mendy n'a pas ainsi épargné la fédération sénégalaise de football en pointant du doigt le travail depuis le début de la compétition."Le Sénégal mérite une équipe et une fédération capable de transformer des échecs en leçons et les leçons en victoires. C'est à nous d'en être dignes", conclut-il.