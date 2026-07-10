Afrique de l'Ouest: An II de la Confédération AES - Une mise en oeuvre de la feuille de route satisfaisante au premier semestre

La Commission nationale de la Confédération des Etats du Sahel (CN-CES) a tenu, le jeudi 9 juillet 2026, une réunion consacrée à l'exécution de la Feuille de route de l'An II de la Confédération des Etats du Sahel (AES). Présidée par le président de la CN-CES, le camarade Bassolma Bazié, cette rencontre a réuni les directeurs de cabinets et secrétaires généraux des ministères, les points focaux ainsi que des experts.

Cette session de travail s'inscrit dans la volonté de la CN-CES d'assurer un suivi rigoureux de l'exécution des engagements des chefs d'Etat. Elle avait pour objectif d'évaluer le niveau de réalisation des activités au 30 juin 2026, d'identifier les défis rencontrés et de définir les mesures prioritaires susceptibles d'accélérer l'atteinte des objectifs de la Feuille de route de l'An II de la Confédération de l'AES. Dans son allocution d'ouverture, le président de la CN-CES a rappelé que la Confédération des Etats du Sahel poursuit une ambition historique portée par les plus hautes autorités des trois Etats membres.

« Le navire qui a démarré depuis le 16 septembre 2023, est en train de prendre ses pas. Mais il ne peut arriver à destination que si nous arrivons à surmonter les difficultés que nous rencontrons, parce que nous sommes en train de construire pour des générations », a-t-il déclaré. Le président de la CN-CES a souligné que la construction de la Confédération AES repose sur une vision de long terme nécessitant engagement, persévérance et responsabilité collective. Il a invité l'ensemble des acteurs à poursuivre leurs efforts, afin de poser des bases solides pour une intégration durable au service des peuples du Sahel. Présentant le bilan d'exécution de la feuille de route, le secrétaire général de la CN-CES, le camarade Mohamed Savadogo, a fait état des avancées enregistrées dans les trois piliers de la Confédération : défense et sécurité, développement, et diplomatie.

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Il ressort de cette évaluation que le niveau global de mise en œuvre demeure satisfaisant. L'analyse a également permis d'identifier plusieurs défis à relever, afin d'améliorer davantage les performances. Parmi ceux-ci figurent la prise en compte plus précoce des besoins financiers des activités programmées, l'accélération des procédures de mise en œuvre, ainsi que le renforcement de la mobilisation des ressources nécessaires à l'exécution des actions retenues. Le camarade Mohamed Savadogo a énuméré quelques recommandations visant à renforcer l'efficacité de la mise en œuvre de la feuille de route. Elles portent notamment sur l'accélération de la mobilisation des ressources financières, le renforcement du dispositif de coordination et de suivi des contributions des différents acteurs, ainsi que l'amélioration des mécanismes de pilotage des activités.