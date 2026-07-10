Burkina Faso: Russie - Les ministres Traoré et Lavrov passent en revue la coopération entre les deux pays

10 Juillet 2026
Sidwaya (Ouagadougou)
Par DCRP/MAE

En marge de la réunion des ministres des Affaires étrangères de la Confédération des Etats du Sahel et de la Fédération de Russie, les ministres Karamoko Jean Marie Traoré du Burkina Faso et Sergueï Lavrov de la Russie, accompagnés de leurs collaborateurs, ont eu une séance de travail bilatérale dans la soirée du 8 juillet.

Ce cadre a permis de faire un tour d'horizon sur l'état de la coopération entre le Burkina Faso et la Fédération de Russie, à commencer par la sécurité, un domaine dans lequel la Russie dit être disposée à poursuivre son appui technique à travers le renforcement des capacités opérationnelles des forces de défense et de sécurité burkinabè. Sur les autres points de la coopération, les deux parties ont noté des avancées notables dans des secteurs tels que l'énergie, les mines, les échanges commerciaux et les investissements, mais elles ont relevé la nécessité d'élever le niveau du partenariat dans ces secteurs au regard du potentiel existant.

Sur le plan politique, les chefs de la diplomatie russe et burkinabè sont convenus de tenir dans les meilleurs délais, la première session de la Commission intergou-vernementale burkinabè-russe qui permettra de discuter en profondeur sur les dossiers sectoriels de la coopération, après la signature du document juridique y relatif en février dernier à Moscou.

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A cette séance, le camarade ministre des Affaires étrangères a salué les initiatives de la Fédération de Russie vis-à-vis des institutions régionales et sous régionales africaines pour faire comprendre la vision portée par la Confédération des Etats du Sahel. Engagement a été pris par les deux parties, de maintenir un dialogue permanent pour assurer le dynamisme de la coopération entre le Burkina Faso et la Fédération de Russie. En attendant, le chef de la diplomatie russe a confié que le Président Vladimir Poutine souhaite vivement la présence effective de son homologue burkinabè le capitaine Ibrahim Traoré, au 3e sommet Russie-Afrique prévu en octobre prochain.

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