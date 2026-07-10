Burkina Faso: Révolution chirurgicale au pays - Un poumon sauvé grâce à une opération de haute précision

L'équipe de chirurgie thoracique et vasculaire du CHU de Tengandogo a réalisé une avancée historique, le 7 juillet 2026, en réussissant sa première sleeve lobectomie bronchique, une opération pulmonaire délicate. Cette prouesse technique souligne la montée en compétences du plateau technique national du Burkina Faso.

Dirigée par le chirurgien thoracique et vasculaire, Dr Moussa Bazongo, assisté par le chirurgien thoracique de l'équipe médicale chinoise, Dr Jiang Lei, et le chirurgien cardiovasculaire, Dr J. Maoro Bolivogui, l'équipe médicale a pris en charge une patiente présentant une volumineuse tumeur de la bronche lobaire inférieure gauche avec un envahissement de la bifurcation bronchique. Il s'agit de la zone précise où la bronche souche gauche se divise en deux pour alimenter le poumon gauche.

Face à cette pathologie particulière, la pratique conventionnelle impose généralement une pneumo- nectomie, c'est-à-dire l'ablation complète du poumon touché. Si cette option permet de stopper la maladie, elle réduit considérablement les capacités respiratoires et altère lourdement la qualité de vie à long terme. Pour éviter cette lourde mutilation, l'équipe a opté pour une technique recons- tructive avancée : la sleeve lobectomie bronchique. L'opération a consisté à retirer minutieusement le lobe inférieur ainsi que toute la zone tumorale et la bifurcation bronchique gauche, avant de réimplanter la bronche lobaire supérieure gauche directement dans la bronche souche gauche.

Ce geste d'une extrême précision a permis de sauver le reste du poumon de la patiente. La réussite de cette intervention repose sur l'expertise du service de chirurgie thoracique et cardiovasculaire conjuguée à celle des équipes d'anesthésie-réanimation, des instrumentistes et du personnel infirmier du CHU de Tengandogo, ainsi que des médecins en spécialisation.

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Ce succès témoigne également de la collaboration étroite avec la mission médicale chinoise et du développement des compétences du CHU de Tengandogo en matière de chirurgie pulmonaire. Cette prouesse démontre, une fois de plus, la capacité des praticiens nationaux à réaliser des interventions complexes sur le sol burkinabè, évitant ainsi de coûteuses évacuations sanitaires et contribuant directement à la souveraineté sanitaire du pays.