Ile Maurice: Un motard tué dans un accident impliquant un camion

Yasseen Inty, 35 ans, a perdu la vie dans un tragique accident de la route survenu à Port-Louis, à hauteur de la gare du Nord.

Selon les premiers éléments de l'enquête, le motocycliste circulait lorsqu'il aurait perdu le contrôle de son deux-roues avant de chuter sur la chaussée. Un camion qui circulait à proximité lui serait alors passé dessus. La victime est décédée sur le coup.

Passionné de sport automobile, Yasseen Inty avait participé à plusieurs compétitions, notamment la Course des Champions et le Grand Prix de la Cité de Port-Louis.