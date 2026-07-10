Ile Maurice: Un motard tué dans un accident impliquant un camion

10 Juillet 2026
L'Express (Port Louis)
Par Julien Magdeleine

Yasseen Inty, 35 ans, a perdu la vie dans un tragique accident de la route survenu à Port-Louis, à hauteur de la gare du Nord.

Selon les premiers éléments de l'enquête, le motocycliste circulait lorsqu'il aurait perdu le contrôle de son deux-roues avant de chuter sur la chaussée. Un camion qui circulait à proximité lui serait alors passé dessus. La victime est décédée sur le coup.

Passionné de sport automobile, Yasseen Inty avait participé à plusieurs compétitions, notamment la Course des Champions et le Grand Prix de la Cité de Port-Louis.

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