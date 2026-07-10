Ile Maurice: Effondrement d'un échafaudage - Trois blessés, dont un adolescent de 14 ans

Un échafaudage s'est effondré hier après-midi, jeudi 9 juillet, dans l'enceinte d'une entreprise à Riche-Terre. Trois ouvriers, dont un adolescent de 14 ans, ont été blessés dans l'accident. Une enquête policière a été ouverte afin de déterminer les circonstances exactes des faits, notamment la présence du mineur sur le chantier.

Il était environ 12 h 45 lorsque l'échafaudage sur lequel travaillaient trois employés d'une société sous-traitante s'est soudainement effondré. La structure métallique, équipée de plaques de fixation, se serait disloquée, entraînant la chute des trois ouvriers.

Les trois blessés, âgés de 14 à 34 ans, ont été pris en charge par les secours avant d'être transportés vers une clinique privée de Port-Louis. Leur état de santé est jugé stable.

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Les autorités cherchent à déterminer si les règles de sécurité liées aux travaux ont été respectées. La présence du jeune de 14 ans sur le chantier constitue aussi un volet particulier de cette affaire. La Workers' Rights Act interdit l'emploi des enfants. Le département de l'Occupational Health and Safety a été informé et devra établir dans quelles conditions le mineur se trouvait sur les lieux et s'il y exerçait une activité professionnelle.