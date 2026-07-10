Ile Maurice: Un adolescent de 17 ans grièvement blessé, ses agresseurs recherchés

10 Juillet 2026
L'Express (Port Louis)
Par Peeyamvadah Bickharry

Une soirée normale a basculé dans la violence pour un adolescent de 17 ans. Mercredi, le 8 juillet, aux alentours de 17 heures, alors qu'il se trouvait devant son domicile à Cité Marcel Cabon, Albion, le jeune homme a été pris pour cible au cours d'une violente agression au sabre.

Selon les premières informations recueillies, l'adolescent aurait été attaqué par quatre individus dont l'identité demeure inconnue à ce stade. Grièvement blessé lors de cette attaque, le jeune a été pris en charge par les services de police avant d'être transporté en urgence à l'hôpital Dr A.G. Jeetoo à Port-Louis où il a été admis.

L'adolescent a dû être opéré d'urgence en raison de la gravité de ses blessures. Après cette intervention, son état de santé s'est stabilisé, même s'il reste préoccupant. Sa déposition n'a pu être recueillie par les policiers, son état ne permettant pas encore son audition.

Pendant ce temps, les recherches se poursuivent afin de retrouver les quatre individus soupçonnés d'être impliqués dans cette agression. La police a ouvert une enquête pour faire toute la lumière sur les circonstances exactes de cette attaque et tenter d'identifier les quatre suspects toujours en cavale.

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