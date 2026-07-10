Addis Ababa — Vendredi, l'Éthiopie a appelé à un renforcement des partenariats internationaux et à un engagement renouvelé en faveur de la coopération multilatérale afin de faire face à un contexte de sécurité mondiale de plus en plus complexe.

Des législateurs, des responsables des services de renseignement, des experts en cybersécurité et des décideurs politiques du monde entier se sont réunis à Addis-Abeba à l'occasion du Forum parlementaire sur le renseignement et la sécurité (PI-SF).

Ce forum de deux jours, organisé à la Chambre des représentants du peuple, rassemble des parlementaires de plusieurs pays, des responsables des services de renseignement et de sécurité, des spécialistes de haut niveau en cybersécurité, des représentants d'institutions financières internationales et d'entreprises technologiques afin de discuter des menaces mondiales en constante évolution, allant du terrorisme et de la cybercriminalité à l'intelligence artificielle et à l'instabilité géopolitique.

L'Éthiopie a été choisie pour accueillir cette rencontre en reconnaissance de son rôle diplomatique stratégique au sein de l'architecture africaine de paix et de sécurité, ainsi que de son leadership croissant en matière de transformation numérique et de gouvernance technologique.

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Le pays est la deuxième nation africaine à accueillir ce forum après le Kenya.

Lors de l'ouverture de l'événement, le président de la Chambre des représentants du peuple, Tagesse Chaffo, a souligné que les menaces actuelles en matière de sécurité dépassent les frontières nationales et nécessitent une action collective.

« La sécurité collective est de plus en plus interdépendante, et les solutions à nos défis communs dépendront du partenariat, de la confiance, de la solidarité et d'un engagement renouvelé en faveur de la coopération multilatérale », a-t-il déclaré.

Le président a noté que ce forum reflète une prise de conscience internationale croissante selon laquelle la gouvernance des services de renseignement et de sécurité doit s'ancrer dans un contrôle démocratique, la responsabilité, la confiance du public et un engagement parlementaire efficace.

Il a qualifié cette réunion de particulièrement importante, car les assemblées législatives jouent un rôle central dans l'approbation des budgets de sécurité, l'adoption de la législation et le contrôle des institutions de renseignement.

M. Tagesse a déclaré que ce forum se tenait à un moment crucial pour l'Éthiopie, au lendemain d'élections législatives qu'il a qualifiées de pacifiques et transparentes, réaffirmant ainsi l'engagement du pays en faveur de la gouvernance constitutionnelle, de la démocratie et de l'État de droit.

Il a averti que le paysage sécuritaire mondial était devenu de plus en plus interconnecté, le terrorisme, la cybercriminalité, la traite des êtres humains, le trafic de migrants, les urgences de santé publique et les attaques contre les infrastructures critiques constituant autant de défis communs qu'aucun pays ne peut relever seul.

Évoquant la Corne de l'Afrique, le président de l'Assemblée a déclaré que la région continuait d'être confrontée à l'extrémisme violent, à des conflits prolongés, à la migration irrégulière, aux pressions liées au climat et à des défaillances de gouvernance dont tirent parti les groupes armés non étatiques et les organisations terroristes.

Tout en soulignant l'importance d'une coopération renforcée en matière de sécurité aux niveaux régional et international, il a insisté sur le fait qu'une paix durable passe par la lutte contre les causes profondes de l'instabilité.

Le président a également souligné la nécessité de s'attaquer à la pauvreté, au chômage, à l'exclusion, à la faiblesse de la gouvernance et au manque d'opportunités économiques pour garantir une paix et une sécurité durables.

Il a réaffirmé l'engagement de l'Éthiopie en faveur des initiatives de paix régionales et de la lutte contre les menaces transnationales grâce à une approche axée sur la prévention qui renforce la gouvernance, combat la traite des êtres humains et la migration irrégulière, et préserve la dignité humaine tout en favorisant une migration sûre, ordonnée et régulière.

Soulignant le lien de plus en plus étroit entre la sécurité sanitaire et la stabilité nationale, M. Tagesse a déclaré que l'Éthiopie renforçait ses systèmes de surveillance des maladies, de préparation aux situations d'urgence et d'intervention rapide dans le cadre de sa stratégie globale de sécurité nationale.

Il a également souligné les investissements de l'Éthiopie dans la transformation numérique à travers son programme « Digital Ethiopia 2030 », affirmant que le pays faisait progresser une intelligence artificielle responsable et centrée sur l'humain tout en renforçant la résilience en matière de cybersécurité.

Le président de l'Assemblée nationale a en outre évoqué les préoccupations croissantes concernant la sécurité énergétique et les minerais critiques, appelant à une gouvernance fondée sur l'équité, la transparence, la durabilité et l'intérêt mutuel.

Il s'est dit convaincu que le Forum parlementaire sur le renseignement et la sécurité renforcerait la collaboration afin d'améliorer les réponses collectives aux nouveaux défis mondiaux.

S'adressant au forum, l'ambassadeur des États-Unis en Éthiopie, Ervin Massinga, a déclaré que les menaces actuelles en matière de sécurité sont de plus en plus mondiales, interconnectées et en constante évolution, rendant la coopération internationale indispensable.

Il a souligné que les parlementaires occupent une position unique pour renforcer la sécurité nationale et internationale en élaborant la législation, en allouant des ressources et en favorisant la coopération transfrontalière.

M. Massinga a souligné que le partage d'informations était devenu essentiel pour lutter contre la cybercriminalité transnationale, les réseaux de trafic et d'autres activités criminelles transfrontalières.

Il a également insisté sur l'importance de la transparence, mettant en garde contre le fait que des accords opaques, les exportations de technologies à double usage et les dispositions liées à la surveillance pourraient présenter des risques pour la gouvernance et la souveraineté nationale.

Appelant à l'harmonisation des cadres juridiques, au renforcement de la coopération en matière d'application de la loi et à l'amélioration du partage transfrontalier des données, l'ambassadeur a réaffirmé l'engagement des États-Unis à approfondir leur partenariat avec l'Éthiopie pour relever les défis communs en matière de sécurité.