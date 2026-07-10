Tunisie: Les IDE, la vraie locomotive de l'économie nationale

Les indicateurs et autres statistiques provenant des établissements officiels sont clairs quant à l'attractivité du site Tunisie concernant les investissements directs étrangers (IDE), dans la mesure où le rapport annuel de la Banque centrale de Tunisie (BCT) fait état d'une progression de l'ordre de 30,1 % sur toute l'année 2025 en comparaison de 2024.

Plus encore, l'économie nationale a enregistré une croissance globale de 2,5% en 2025 contre 1,6% une année auparavant, sachant que pour la première fois, l'activité économique, mesurée par le PIB réel, a surpassé le niveau prépandémie de 2,2%.

Pour revenir aux nouveaux chiffres à propos des IDE, il convient de mentionner que le secteur énergétique se taille la part du lion avec une hausse substantielle de 17,8% pour une valeur de 190,3 millions de dollars, soit l'équivalent de plus de 570 millions de dinars.

Cela nous incite à nous féliciter de la tenue récente à Tunis de la grande manifestation Tunisia Investment Forum (TIF) qui est, déjà, à sa 22e édition, organisée à l'initiative de l'Agence de promotion de l'investissement extérieur (Fipa) avec pour thème «Renforcement de la compétitivité de la Tunisie : réformes et opportunités», tout en étant assorti du slogan "Dynamique renouvelée, nouvelles opportunités".

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De surcroît, avec un Registre national des entreprises (RNE), devenu complètement opérationnel, le profil de Start Up Nation fait surface et remet le pays en appétit d'IDE, ce qui a fait dire à bon nombre de participants qu'«investir en Tunisie équivaut directement à investir en Europe», vu que la proximité de notre pays de l'Europe constitue plus qu'un atout de voisinage.

Autrement dit, il s'agit d'un avantage offrant l'opportunité de servir de pont entre l'Europe et le reste du continent africain, ce qui explique les flux accrus de capitaux qui ont atteint plus de 3 500 millions de dinars qui ont non seulement soutenu le financement de l'économie, mais aussi généré plus de quatorze mille emplois grâce à l'extension de 819 projets et la création d'un peu plus de cent entreprises.

En un mot, et conformément aux directives du Chef de l'Etat, le volet investissement continue à bénéficier d'un intérêt majeur en dépit d'un contexte régional et international jalonné d'embûches et de difficultés.