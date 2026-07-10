Tunisie: Bac 2026 - Le taux de réussite global atteint 50,72 % après les deux sessions

9 Juillet 2026
La Presse (Tunis)
Par R. I

Le taux de réussite global à l'examen du baccalauréat 2026, après les résultats de la session principale et de la session de contrôle, s'est établi à 50,72 %, selon les données communiquées par le ministère de l'Éducation.

Au total, après les deux sessions, plus d'un candidat sur deux ayant participé aux épreuves du baccalauréat 2026 a obtenu son diplôme, confirmant l'impact de la session de contrôle dans l'amélioration du taux final de réussite.

Lors de la session principale, le taux de réussite avait atteint 35,67 %, avec 55 259 candidats admis sur un total de 154 928 candidats ayant passé les épreuves écrites.

La session de contrôle a permis, pour sa part, à plusieurs milliers de candidats supplémentaires de décrocher le baccalauréat. Le taux de réussite de cette deuxième session s'est établi à 46,95 %, avec 23 316 candidats admis parmi 49 661 présents.

Ainsi, après l'intégration des résultats des deux sessions, le taux de réussite définitif du baccalauréat 2026 s'élève à 50,72 %.

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