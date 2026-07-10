Tunisie: Bac 2026 - Session de contrôle - 23 316 candidats admis avec un taux de réussite de 46,95 %

Le ministère de l'Éducation a dévoilé ce jeudi 9 juillet 2026 les résultats de la session de contrôle du baccalauréat 2026. Sur les 49 661 candidats présents, 23 316 ont été déclarés admis, soit un taux de réussite général de 46,95 %.

Les résultats détaillés montrent des écarts importants entre les différentes sections.

Avec 340 admis sur 529 candidats présents, la section Sport affiche le taux de réussite le plus élevé de cette session de contrôle, avec 64,27 %.

Elle est suivie par la section Économie et gestion, où 9 035 candidats ont réussi sur 17 205 présents, soit un taux de réussite de 52,51 %.

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La section Lettres arrive en troisième position avec 5 159 admis parmi 10 150 candidats présents, correspondant à un taux de réussite de 50,83 %.

Des taux inférieurs à 40 % dans plusieurs sections

La section Mathématiques affiche un taux de réussite de 36,94 %, avec 413 candidats admis sur 1 118 présents.

La section Sciences expérimentales enregistre un taux de 35,96 %, avec 3 017 admis sur 8 391 candidats présents.

Les Sciences de l'informatique affichent un taux de réussite de 35,46 %, soit 1 835 admis parmi 5 175 présents.

Au total, cette session de contrôle a permis à 23 316 candidats d'obtenir leur baccalauréat 2026, offrant ainsi une seconde chance aux candidats ajournés après la session principale.