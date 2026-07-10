Tunisie: Bac 2026 - Les résultats de la session de contrôle disponibles par SMS

9 Juillet 2026
La Presse (Tunis)

Le ministère de l'Éducation a entamé, jeudi après-midi, la proclamation des résultats de la session de contrôle de l'examen du baccalauréat 2026 par SMS, permettant aux candidats de prendre connaissance de leurs résultats avant la publication officielle des listes.

Les candidats ayant souscrit au service de diffusion des résultats par message court peuvent ainsi recevoir leurs notes et leur décision finale sur leurs téléphones portables.

Au total, 50 236 candidats ont participé aux épreuves de la session de contrôle du baccalauréat 2026, soit 32,43 % de l'ensemble des candidats ayant passé la session principale.

Pour rappel, la session principale du baccalauréat 2026 avait enregistré un taux de réussite de 35,67 %, avec 55 259 candidats admis sur un total de 154 928 candidats ayant passé les épreuves écrites.

La session de contrôle constitue une seconde chance pour les candidats n'ayant pas obtenu leur diplôme lors de la première session, avant l'orientation universitaire pour les nouveaux bacheliers.

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