Tunisie: Enseignement supérieur - L'ENIT et la France renouvellent leur partenariat d'élite pour le double diplôme d'ingénieur

L'excellence de la formation des ingénieurs tunisiens consolide ses passerelles internationales avec l'Europe. Le consul général de France, l'Université Tunis El Manar et la direction de l'ENIT prolongent de deux ans la convention de partenariat académique d'élite pour le cycle ingénieur. Opérationnel depuis dix ans, ce cursus en alternance avec l'ENSTA Paris garantit une insertion internationale immédiate aux étudiants tunisiens.

Les locaux de l'École Nationale d'Ingénieurs de Tunis (ENIT) ont abrité la cérémonie officielle de signature du renouvellement de la convention de partenariat académique d'élite pour le cycle ingénieur. Cet accord d'une validité de deux ans a été paraphé conjointement par Dominique Mas, consul général de France à Tunis, Moez Chafra, président de l'Université de Tunis El Manar (UTM), et Kamel Ben Saad, directeur général de l'ENIT. Selon le communiqué officiel des services diplomatiques français, cette reconduction marque l'aboutissement et la pérennisation d'une coopération bilatérale fructueuse initiée il y a plus d'une décennie.

Ce programme pilote de haute technicité s'adresse spécifiquement aux étudiants inscrits au sein de la filière d'élite « Techniques Avancées » de l'ENIT. L'architecture pédagogique de ce cursus d'excellence repose sur un modèle d'apprentissage en alternance obligatoire. Les futurs ingénieurs tunisiens effectuent des rotations régulières entre des modules de formation académique théorique de haut niveau et des stages techniques d'immersion professionnelle sur le terrain, répartis entre la Tunisie et la France. À l'issue de ce parcours universitaire sélectif, les lauréats se voient décerner un double diplôme conjoint, hautement valorisé, co-signé par l'ENIT et la prestigieuse École Nationale Supérieure de Techniques Avancées (ENSTA Paris), l'une des grandes écoles d'ingénieurs les plus cotées de l'Hexagone.

Soutien logistique de Campus France

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L'alliance éducative transfrontalière précitée s'intègre pleinement dans la stratégie de l'État tunisien visant à doper l'attractivité internationale de ses universités publiques et à stimuler la mobilité académique bilatérale sur l'axe euro-méditerranéen. Pour sécuriser le parcours des étudiants tunisiens retenus lors des phases de sélection, un consortium d'organismes spécialisés se mobilise sur le plan logistique et financier.

Les élèves ingénieurs bénéficient d'un encadrement de proximité et de bourses de mobilité octroyées par l'Institut Français de Tunisie (IFT) et par Campus France, des structures chargées de simplifier l'ensemble des formalités d'expatriation, d'obtention de visas étudiants et de sécurisation des stages techniques en Europe.

Lors des allocutions protocolaires, les différents signataires ont mis en exergue le bilan statistique exceptionnel enregistré par cette filière au cours des dix dernières années. Les directeurs d'écoles et le diplomate français ont rappelé que ce dispositif constitue un accélérateur de carrière majeur, garantissant une insertion professionnelle immédiate et durable pour les jeunes diplômés tunisiens au sein des multinationales et sur le marché mondial de l'emploi technologique.

Pour l'occasion, les partenaires ont réitéré leur volonté d'élargir le périmètre de cet accord à des projets de recherche scientifique commune et à des doctorats en cotutelle, afin d'adapter constamment les compétences des ingénieurs tunisiens aux exigences des technologies de pointe, de la transition numérique et de l'intelligence artificielle.

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