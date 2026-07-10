Tunisie: Alerte aux entreprises - Des faux agents fiscaux tentent de collecter des dons

La Direction générale des impôts (DGI) a lancé, ce jeudi, un appel à la vigilance après la circulation d'informations faisant état de tentatives d'usurpation de la qualité d'agents de l'administration fiscale par certaines personnes.

Dans un communiqué publié sur sa page officielle Facebook, la DGI a indiqué que des individus se présentent comme des agents relevant de ses services et contactent par téléphone certaines entreprises afin de solliciter des dons au profit de prétendus agents, associations ou coopératives.

Face à ces agissements, l'administration fiscale appelle les citoyens et les entreprises à faire preuve de prudence et à ne verser aucun don à des personnes prétendant agir au nom de la Direction générale des impôts.

Elle recommande également de signaler immédiatement ces pratiques aux services de la sécurité nationale afin de permettre l'ouverture des procédures nécessaires et la prise des mesures appropriées contre les auteurs de ces actes.