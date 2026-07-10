Tunisie: Les fruits tunisiens s'exportent désormais vers 27 destinations

Les exportations de fruits tunisiens continuent d'afficher une dynamique positive. Depuis le début de l'année et jusqu'au 8 juillet 2026, elles ont atteint 18 873 tonnes, pour une valeur totale de 88,07 millions de dinars, soit une progression de 20 % en volume et de 15 % en valeur par rapport à la même période de 2025.

Ces performances s'expliquent notamment par l'élargissement des débouchés à l'international. Les fruits tunisiens sont désormais exportés vers 27 marchés étrangers, contre 21 marchés un an auparavant, témoignant d'un renforcement de leur présence sur la scène mondiale.

Intervenant auprès de l'agence TAP, le sous-directeur du développement des exportations au sein du Groupement interprofessionnel des fruits (GIFruits), Tarek Tira, a souligné que cette progression est le résultat des efforts engagés pour conquérir de nouveaux marchés à fort potentiel.

Selon lui, le Groupement multiplie les missions de prospection et participe régulièrement aux foires et salons internationaux afin de permettre aux exportateurs tunisiens de nouer de nouveaux partenariats commerciaux et de promouvoir les fruits tunisiens, reconnus pour leur qualité et leurs qualités gustatives.

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La Libye reste le premier client de la Tunisie

La Libye demeure de loin le principal débouché des fruits tunisiens, concentrant plus de 73 % des exportations totales.

Au 8 juillet 2026, les exportations vers ce marché ont atteint 13 877 tonnes, contre 12 238 tonnes à la même période de l'année précédente, soit une hausse de 13 %.

Pour leur part, les marchés européens affichent une croissance particulièrement soutenue. En effet, les exportations vers l'Europe se sont élevées à 3 552 tonnes, pour une valeur de 13,3 millions de dinars, contre 1 919 tonnes et 4,58 millions de dinars durant la même période de 2025.

La France occupe la première place parmi les clients européens avec 2 075 tonnes, représentant environ 11 % des exportations tunisiennes de fruits, devant l'Italie (1 034 tonnes). Les autres pays européens ont importé près de 434 tonnes.

À l'inverse, les exportations vers les pays du Golfe ont légèrement diminué. Les volumes expédiés se sont établis à 1 058 tonnes, contre 1 185 tonnes un an plus tôt, soit une baisse de 10 %.

Un objectif de plus de 40 000 tonnes en 2026

Sur un autre plan, le responsable a précisé que la pastèque demeure le fruit le plus exporté, représentant 53 % des expéditions de fruits d'été. Elle est suivie par la pêche (24,3 %) et l'abricot (10,5 %).

Les myrtilles, bien qu'elles ne représentent encore que 4 % des volumes exportés, figurent parmi les produits les plus prometteurs. Selon Tarek Tira, 751 tonnes ont déjà été exportées vers 20 destinations, générant 21,9 millions de dinars de recettes. Les principaux marchés sont les Émirats arabes unis, l'Inde et l'Espagne.

Les opérations d'exportation se poursuivent actuellement à un rythme soutenu. Le Groupement interprofessionnel des fruits estime que les volumes exportés devraient dépasser 40 000 tonnes d'ici la fin de l'année 2026, confirmant la bonne tenue du secteur et la montée en puissance des fruits tunisiens sur les marchés internationaux.