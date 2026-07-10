Sénégal: La solarisation des forages pourrait générer 13 milliards de FCfa d'économies par an

10 Juillet 2026
Le Soleil (Dakar)
Par Diégane Diouf

La généralisation de l'énergie solaire dans les systèmes de pompage des forages ruraux pourrait permettre au Sénégal de réaliser jusqu'à 13 milliards de FCfa d'économies par an. C'est l'un des principaux enseignements de l'étude sur les référentiels techniques et les modèles économiques applicables aux systèmes de pompage solaire restituée, ce jeudi 9 juillet 2026, à Dakar, par l'Agence nationale pour les énergies renouvelables (Aner).

La solarisation des forages constitue un levier stratégique pour réduire durablement les coûts d'exploitation des infrastructures hydrauliques rurales tout en renforçant la compétitivité des exploitations agricoles. C'est la conviction du directeur général de l'Agence nationale pour les énergies renouvelables (Aner). Selon Diouma Kobor, l'étude sur les référentiels techniques et les modèles économiques applicables aux systèmes de pompage solaire montre que les acteurs pourront réaliser des économies allant jusqu'à 13 milliards de FCfa par an. « C'est énorme si l'on connaît le coût de l'eau », a-t-il déclaré lors de l'ouverture de l'atelier.

De l'avis du Dr Kobor, la baisse des dépenses énergétiques liées au pompage de l'eau contribuera à réduire les coûts de production agricole, avec des effets attendus sur les prix des denrées et les revenus des producteurs. L'amélioration de l'accès à une eau d'irrigation moins coûteuse devrait également favoriser le développement des usages productifs en milieu rural et renforcer la résilience des filières agricoles.

L'étude, réalisée par l'Aner avec l'appui du programme « Énergie durable » de la Giz (Coopération allemande), débouche sur l'élaboration d'un référentiel technique et économique destiné à encadrer les futurs investissements dans le pompage solaire communautaire et la solarisation des forages ruraux. Cet outil vise à harmoniser les pratiques, à améliorer la rentabilité des projets et à sécuriser les investissements publics comme ceux des partenaires techniques et financiers.

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« L'Aner a mis en place un référentiel qui constitue une base de travail permettant à l'État et aux partenaires au développement de s'appuyer sur un modèle éprouvé afin de rentabiliser les investissements dans l'irrigation, l'hybridation des forages et les autres projets de pompage solaire », a expliqué Diouma Kobor.

Au-delà des performances énergétiques, cette initiative s'inscrit dans une logique de transformation économique des territoires ruraux. En garantissant un approvisionnement en eau plus fiable et moins coûteux, la solarisation des forages devrait renforcer la sécurité alimentaire, stimuler la productivité agricole, favoriser l'émergence de filières plus compétitives et soutenir la création de richesse dans les zones rurales.

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