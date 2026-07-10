Sénégal: UCAD - Les doctorants Ibrahima Faye et Léna Sy Sèye se distinguent à l'international

Après les enseignants-chercheurs, deux doctorants de l'Université Cheikh Anta Diop (Ucad) se sont distingués également à l'internationale. Ibrahima Faye, doctorant au département de Chimie de la Faculté des sciences et techniques (Fst), et Léna Sy Sèye de l'École doctorale sciences juridiques, politiques, économiques et de gestion (Edjpeg), ont remporté respectivement, le Prix de la meilleure communication décerné aux Doctoriales de l'Université de Taroudant-Agadir, au Maroc et le Best Junior Scholar Paper Award à la Diana international Research conférence 2026.

Selon une note de la direction de la communication de l'Ucad, le travail de M. Faye porte sur : « Étude comparative sur le potentiel des huiles végétales de deux variétés de graines d'hibiscus rouge et blanc cultivées dans le bassin arachidier ». Il s'est penché sur les huiles extraites du bissap rouge et blanc.

Quant à Léna Sy Sèye, doctorante en sciences de gestion à l'École doctorale Sciences juridiques, politiques, économiques et de gestion (Edjpeg), elle a remporté le Best junior scholar paper award à la Diana international research conference 2026. Son travail porte sur une analyse qui montre comment des mères transforment leur expérience du handicap en engagement entrepreneurial et social, à travers les notions de care, d'identité et d'action collective.

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La même source indique que la distinction récompense le meilleur article présenté par un jeune chercheur. Rattachée à l'École doctorale juridique, politique, économique et de gestion (Edjpeg), Mme Sèye mène ses travaux sous la direction du Pr Ibrahima Dally Diouf. Son article primé, précise le document, met en lumière les interactions entre les logiques du « care », la construction identitaire, l'action collective et l'entrepreneuriat féminin dans le contexte africain.

Léna Sy Sèye, rappelle l'Ucad, s'était déjà illustrée en étant finaliste du concours «Ma Thèse en 180 secondes » en 2024 puis en 2025. « La Diana International Research Conference est reconnue comme la principale conférence scientifique internationale consacrée à la recherche sur l'entrepreneuriat féminin », renseigne le document.