Sénégal: Gestion des inondations - Le préfet de Pikine déplore l'obstruction des ouvrages

Le préfet de Pikine, Hamdy Mbengue, a visité, ce jeudi 9 juillet 2026, les ouvrages de drainage des eaux de pluie dans la commune de Tivaouane Diacksao. Il s'est désolé de l'état de ces infrastructures, devenues « des réceptacles d'ordures », et a promis une réaction immédiate pour éviter que d'éventuelles inondations ne se reproduisent.

Le préfet de Pikine, Hamdy Mbengue, prend les devants en perspective des prochaines pluies. Il a ainsi démarré, hier, jeudi 9 juillet, dans la commune de Tivaouane Diacksao, une série de visites qui devra le mener aux différents ouvrages de drainage des eaux de pluie édifiés dans sa circonscription. Selon l'autorité administrative, « il ne s'agit pas de gérer des inondations, mais d'anticiper afin d'éviter des problèmes en pleine saison des pluies ».

Dans le périmètre communal de Tivaouane Diacksao, M. Mbengue a visité quatre bassins de rétention et un système de canalisation qui, d'après lui, « fonctionnent normalement ». Cependant, il n'a pas manqué de fustiger le comportement peu orthodoxe de certains riverains qui versent des ordures dans les ouvrages de drainage des eaux de pluie, les obstruant ainsi.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

« Ce que nous avons vu ici nous préoccupe vivement. Les bassins sont transformés en réceptacle d'ordures. Des mécaniciens, des restaurateurs, etc., y jettent aussi leurs déchets. Nous devons trouver une solution à cette situation afin d'éviter que, demain, l'eau de pluie ne soit bloquée du fait de ces genres de pratiques », a déploré le préfet.

À l'arrêt Keur Serigne Sidy également, Hamdy Mbengue a constaté, pour s'en désoler, l'occupation illégale par des camions d'un site remblayé par un privé, obstruant par endroits le système de canalisation. « Ici, avec la Direction de la Prévention et de la gestion des inondations (Dpgi), nous allons ouvrir des brèches pour permettre un bon drainage des eaux pluviales », a déclaré le préfet.

Cependant, il s'est dit très satisfait de l'engagement des services techniques et de la mairie, mais aussi de la détermination de la population à ne ménager aucun effort pour que des actions anticipatives soient menées avec succès. « Nous allons tout faire, en rapport avec la Dpgi, pour que les voies d'eau soient libérées », a assuré l'autorité qui dit avoir pris bonne note des suggestions des riverains.

« Je comprends la population. On a l'habitude de dire que tout ce qui se fait pour moi, sans moi, est fait contre moi. En tous cas, je peux vous assurer que rien ne se fera contre vous parce que nous faisons partie de la population et ce département que nous administrons, nous souhaitons qu'il soit l'un des plus propres du pays », a conclu Hamdy Mbengue.