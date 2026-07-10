Afrique: Le pays en tête du classement Smart Power

Fiba Afrique a établi le classement Smart Power des qualifications africaines pour la Coupe du monde de basketball Fiba 2027. Après un dernier parcours sans faute, le Sénégal est premier devant le Mali, la Côte d'Ivoire, le Cameroun et l'Angola.

Le Sénégal est en première position du classement Smart Power des qualifications africaines pour la Coupe du monde de basketball Fiba 2027, publié ce 9 juillet 2026 par Fiba.basketball. En effet, selon le site, les 24 derniers matchs, disputés dans trois villes africaines différentes, ont permis de mieux cerner la position des 12 nations restantes. Il a noté par ailleurs que la différence entre les équipes les mieux et les moins bien classées n'est que de trois points.

Du coup, après leur bilan de 3-0 lors de la troisième fenêtre, les Lions sont leaders du classement. Leur victoire (85-72) face à la Côte d'Ivoire s'est avérée être un tournant, leur permettant de terminer la deuxième phase du groupe B avec un parcours parfait de 3 victoires en 3 matchs. Deuxième du classement, le Mali affiche un bilan de 3-1. En effet, les Angolais ont brisé le parcours sans faute des Maliens, s'imposant 88-74 lors de la dernière journée de la phase de groupes.

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La Côte d'Ivoire a enregistré un revers 85-72 face au Sénégal, pays hôte, lors de la première journée du groupe B. Mais avec cinq victoires en six matchs, les Ivoiriens, troisièmes du classement, restent de sérieux prétendants à la qualification. Le Cameroun qui est à la quatrième place a battu le Soudan du Sud non pas une, mais deux fois lors de cette campagne. Son parcours en dit long sur son potentiel et ses ambitions dans la course à l'une des cinq places réservées aux équipes africaines pour la Coupe du monde 2027.

Cinquièmes, les Angolais affichaient un parcours quasi parfait à domicile, mais cela a basculé après leur défaite (73-79) face à l'Égypte. Pour le reste du classement, la Guinée vient en sixième position et le Soudan du Sud en septième place. Le Nigeria (8e), la Tunisie (9e) et l'Égypte (10e) sont dans le Top 10. Par ailleurs, le Cap-Vert (11e) et la Rd Congo (12e) devront se battre lors de la quatrième fenêtre pour rester dans la course pour la qualification.