Afrique de l'Ouest: Retour sur investissements - Les actionnaires de la Compagnie ivoirienne d'électricité percevront un dividende global de 13,104 milliards FCFA

10 Juillet 2026
Le Journal de l'Economie Sénégalaise (Dakar)
Par Oumar Nourou

Au titre de l'exercice 2025, la Compagnie Ivoirienne d'Electricité (CIE) mettra en paiement le 28 juillet 2026, au titre de l'exercice 2025, son dividende annuel de 13,104 milliards de FCFA, a annoncé la direction générale de la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM) où est cotée cette entreprise depuis le 16 septembre 1998.

Avec un capital comportant 56 millions d'actions, cela correspond à un dividende brut par action de 234 FCFA. Il sera appliqué à ce dividende brut un impôt sur le revenu des valeurs mobilières (IRVM) de 12% pour les personnes physiques, soit un dividende net par action de 205,92 FCFA et 10% pour les personnes morales, soit un dividende net par action de 210,6 FCFA.

Selon les responsables de la BRVM, la date de fermeture des registres étant fixée au mardi 28 juillet 2026, le titre CIE Côte d'Ivoire cotera ex-dividende à partir du lundi 27 juillet 2026. Les investisseurs qui désirent acquérir des actions CIE Côte d'Ivoire, pourront le faire au plus tard le vendredi 24 juillet 2026. Passé ce délai, tous les ordres de bourse en attente dans le système négociation seront annulés par les responsables de la BRVM.

Au 31 décembre 2025, la CIE a vu son résultat net après impôts augmenté de 30%, s'établissant à 13,127 milliards de FCFA contre 10,101 milliards de FCFA en 2024.

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Concernant le chiffre d'affaires, il s'est accru de 39,026 milliards, à 302,320 milliards de FCFA contre 263,294 milliards de FCFA.

Pour ce qui est des charges, les autres achats ont connu une augmentation de 13 milliards, s'établissant à 103,188 milliards de FCFA. Les transports ont évolué légèrement, en passant de 1,264 milliard de FCFA en 2024 à 1,723 milliard de FCFA en 2025.

Les services extérieurs sont en hausse de 13,078 milliards, se situant à 95,007 milliards de FCFA contre 81,929 milliards de FCFA en 2024. En revanche, les autres charges ont baissé, passant de 4,389 milliards de FCFA en 2024 à 4,113 milliards de FCFA en 2025.

La valeur ajoutée s'est située à 107,552 milliards de FCFA contre 96,256 milliards de FCFA, soit une progression de 12%.

Les charges de personnel de la CIE ont été comptabilisées à 70,391 milliards de FCFA contre 66,083 milliards de FCFA en 2024 (+4,308 milliards).

Quant à l'excédent brut d'exploitation, il a enregistré une progression de 23,15%, se situant à 37,161 milliards de FCFA contre 30,174 milliards de FCFA en 2024.

Pour sa part, le résultat d'exploitation s'est bonifié de 35%, en passant de 16,591 milliards de FCFA en 2024 à 22,381 milliards FCFA en 2025.

La même dynamique haussière est relevée au niveau du résultat des activités ordinaires qui se situe à 19,194 milliards de FCFA contre 14,165 milliards de FCFA en 2024 (+36%).

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