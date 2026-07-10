Sénégal: Mise en oeuvre du New Deal Technologique - Sonatel complète son téléport et déploie 16 antennes satellites Leo

Dans le cadre de sa stratégie de développement des infrastructures numériques et de son engagement aux côtés de l'État pour la mise en oeuvre du New Deal Technologique, Sonatel renforce et complète son téléport de Gandoul avec le déploiement du Satellite Portal Network (Snp) d'Eutelsat OneWeb.

Selon un communiqué de presse, l'infrastructure comprend 16 nouvelles antennes satellitaires de dernière génération, déployées sur environ 5 hectares, ainsi qu'une salle technique répondant aux standards Tier III. Elle permet d'assurer la connexion entre la constellation de satellites en orbite basse (Leo) d'Eutelsat OneWeb et les réseaux terrestres, facilitant l'acheminement de l'Internet haut débit vers le Sénégal, la sous-région et le reste du monde.

« Avec le déploiement de cette Gateway Eutelsat OneWeb et de ses 16 antennes satellites de nouvelle génération, Sonatel renforce son téléport historique et confirme sa volonté d'investir durablement dans des infrastructures numériques de très haut niveau au service du Sénégal et de l'Afrique », a indiqué Brelotte Ba, directeur général de Sonatel.

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Déjà reconnu comme un site majeur de télécommunications, souligne le document, le téléport de Gandoul accueille depuis plusieurs années différentes solutions de connectivité satellitaire, faisant du site un point clé pour les échanges numériques internationaux.

Avec l'intégration de la constellation Eutelsat OneWeb, Sonatel franchit une nouvelle étape en renforçant et en diversifiant les capacités existantes, afin d'offrir une connectivité plus performante, plus stable et plus résiliente. « L'inauguration de la Gateway de Gandoul marque une étape importante dans notre partenariat de longue date avec Sonatel. Cette nouvelle infrastructure renforce davantage le réseau terrestre de OneWeb et témoigne de notre engagement commun à soutenir une connectivité résiliente et de confiance à travers la région. », a expliqué Philippe Baudrier, directeur général de Konnect Africa.

À travers ce projet, selon Brelotte Ba, Sonatel « s'inscrit pleinement dans l'ambition portée par le New Deal Technologique, auquel Sonatel est fière d'apporter une contribution concrète à travers ses investissements et son expertise ».

Cette nouvelle Gateway permet notamment de renforcer la souveraineté numérique du pays, sécuriser et diversifier les routes de connectivité internationale, améliorer la résilience des réseaux face aux aléas techniques et géopolitiques, accélérer l'inclusion numérique et l'accès au haut débit.

Les installations de Gandoul, explique Sonatel, intègrent des infrastructures énergétiques sécurisées, des systèmes redondants et une connexion fibre très haut débit, garantissant un haut niveau de disponibilité et de continuité de service.

Grâce à cet investissement stratégique, Sonatel positionne le Sénégal comme un hub régional de connectivité satellitaire et numérique en Afrique de l'Ouest.

Le téléport de Gandoul est interconnecté aux câbles sous-marins et aux réseaux terrestres nationaux et internationaux opérés par Sonatel, permettant de proposer une infrastructure hybride (satellite et fibre) robuste et évolutive.

Connectée aux autres points du réseau mondial d'Eutelsat OneWeb, la Gateway de Gandoul renforce le rôle du Sénégal comme point d'ancrage stratégique dans les échanges numériques internationaux.

Elle contribue également à soutenir le développement de l'économie numérique, l'innovation et la croissance des start-ups, tout en accompagnant les besoins croissants des entreprises et des administrations.

Inaugurée le 5 avril 1972 par le Président Senghor et située dans la région de Thiès, Gandoul est la station terrienne de télécommunications du groupe Sonatel et incarne aujourd'hui une infrastructure stratégique au coeur de l'ambition numérique du Sénégal.

Selon Sonatel, le choix du site de Gandoul repose sur plusieurs atouts techniques majeurs : un horizon maritime parfaitement dégagé favorisant la visibilité satellitaire, un faible niveau de pollution électromagnétique, une proximité avec Dakar et les principales infrastructures numériques du pays, ainsi qu'une expertise reconnue dans l'exploitation de stations terriennes internationales.