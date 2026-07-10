Sénégal: Mise en oeuvre de la Vision Sénégal 2050 - Le président du Conseil d'administration de la Badea promet son soutien

Le Président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a reçu en audience le jeudi 9 juillet 2026, Dr Fahad Al-Dossari, président du Conseil d'administration de la Banque arabe pour le développement économique en Afrique (Badea). L'information est rapportée par la Présidence de la République dans un communiqué de presse publié sur son site.

Partenaire de longue date du continent, renseigne la même source, la Badea accompagne le développement économique des pays africains.

«À l'issue de cette audience, l'institution a réaffirmé son engagement à soutenir la mise en oeuvre de la Vision Sénégal 2050, en particulier dans le domaine des infrastructures, grâce à des mécanismes de financement innovants », lit-on dans le document.

Cette rencontre, précise-t-on, conforte la dynamique de mobilisation des partenaires financiers autour des priorités de développement du Sénégal.