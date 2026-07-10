Tunisie: 280 MD pour une centrale solaire 100% financée par le pays

Les travaux de réalisation de la centrale photovoltaïque dans la délégation de Chebika, relevant du gouvernorat de Kairouan, ont atteint un taux d'avancement d'environ 34%.

Ce projet stratégique vise à produire 105 mégawatts d'électricité propre, en tant que première centrale de ce type réalisée avec un financement entièrement tunisien et grâce à des compétences nationales à 100%. C'est également la deuxième centrale photovoltaïque du gouvernorat de Kairouan, après celle de Sbikha. Le délégué de Chebika, Chaouki Salem, a souligné à l'Agence TAP que ce projet, dont le coût global s'élève à près de 280 millions de dinars et qui s'étend sur une superficie de 200 hectares, s'inscrit dans l'objectif national de porter la part des énergies renouvelables à 30% de la production électrique du pays à l'horizon 2035.

Ces statistiques ont été annoncés à l'occasion d'une visite de terrain effectuée, jeudi, par le gouverneur de Kairouan, Dhaker Bargaoui, sur le site de la centrale, en présence du premier délégué du gouvernorat, afin d'inspecter les composantes techniques du projet et de suivre l'état d'avancement des travaux.

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À cette occasion, le délégué de Chebika a mis en avant les retombées économiques et sociales du projet, soulignant que la phase actuelle de construction contribuera à la création d'emplois au profit des habitants des localités voisines, notamment Rouisset, Jouaouda et El Aouemria.

Il a également indiqué que le gouvernorat de Kairouan est désormais appelé à devenir un pôle stratégique pour le développement des énergies renouvelables en Tunisie, grâce à son ensoleillement tout au long des 365 jours de l'année, ainsi qu'à sa proximité avec l'autoroute et les ports maritimes de Sousse, Monastir et Sfax, autant d'atouts favorisant le succès de ce secteur innovant.

De son côté, le président-directeur général de la société GFR (Green Field Renewables) Holding, promotrice et investisseuse du projet, Taieb Ktari, a présenté le calendrier détaillé de réalisation de la centrale, précisant dans une déclaration à l'Agence TAP que les travaux de construction sur le terrain se poursuivent depuis 9 mois, après trois années d'études techniques approfondies.

Concernant le raccordement de la centrale au réseau national d'électricité, Ktari a déclaré : « Au rythme actuel des travaux, nous prévoyons de lancer les essais techniques entre les mois de novembre et décembre prochains. La centrale devrait commencer à injecter sa production effective à pleine capacité de manière officielle d'ici la fin de cette année ou au début de l'année prochaine. »

Il a également salué l'expertise des ingénieurs et spécialistes tunisiens ayant assuré l'ensemble du suivi technique du projet. « Nos compétences tunisiennes ont démontré un très haut niveau dans les domaines de la conception et des études », a-t-il affirmé, ajoutant que la société recrute des diplômés des universités tunisiennes, en valorisant l'expérience acquise sur des projets similaires, notamment la centrale photovoltaïque de Sbikha, d'une capacité comparable de 100 MW.