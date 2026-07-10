Tunisie: 4e édition du Salon International de la Transition Énergétique - Le pays s'affirme sur le marché mondial

Les énergies renouvelables constituent une alternative efficace permettant d'apporter des solutions globales et durables aux défis environnementaux et aux problématiques de préservation des ressources énergétiques. La Tunisie s'est ainsi engagée dans une nouvelle ère énergétique durable, affichant une ferme volonté de ne pas rester à l'écart du développement mondial des énergies propres. Cette orientation se traduit notamment par la réalisation d'importants projets et programmes d'investissement dans les énergies renouvelables.

La Tunisie poursuit ses efforts pour consolider sa stratégie de transition énergétique, de développement durable et d'efficacité énergétique. L'organisation par la Chambre nationale du photovoltaïque, relevant de l'Union tunisienne de l'industrie, du commerce et de l'artisanat (Utica), avec la participation de la Société tunisienne de l'électricité et du gaz (Steg) et de l'Agence nationale pour la maîtrise de l'énergie (Anme), au mois d'octobre 2026 (du 1er au 3) de la 4e édition du Salon international de la transition énergétique, au siège de l'Union tunisienne de l'industrie, du Commerce et de l'artisanat (Utica) se veut une occasion renouvelée et un événement majeur qui réunira les principaux acteurs nationaux et internationaux du secteur autour des enjeux de la transition énergétique, de l'innovation et du financement des projets verts.

Cette édition verra la participation de plus de 60 entreprises tunisiennes et étrangères et 3.000 visiteurs, outre des experts et chercheurs, des bureaux d'études, des institutions financières et bancaires, des investisseurs, des organismes nationaux et internationaux de financement, ainsi que des représentants du gouvernement, des autorités de tutelle, du parlement et des partenaires internationaux. Au programme de ce rassemblement, un débat sur les mécanismes d'accélération de la transition énergétique en Tunisie et le financement des grands projets, avec un focus sur le stockage de l'énergie, l'hydrogène vert et la mobilité électrique.

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Un espace sera aménagé, dédié aux start-up, pour présenter leurs solutions technologiques en faveur de l'énergie verte et de la réduction des émissions de carbone.

Dialogue et partage d'expertise

Dans un contexte marqué par les profondes mutations que connaît le secteur énergétique à l'échelle mondiale et par les défis croissants imposés par le changement climatique aux économies et aux États, ce salon placé sous le thème : « Investir et innover pour accélérer la transition énergétique », se veut une plateforme de référence pour le dialogue, le partage d'expertise et l'exploration des opportunités d'investissement et de partenariat dans le domaine de la transition énergétique.

Au programme scientifique, des conférences portant sur plusieurs thématiques majeures: l'état d'avancement de la mise en oeuvre de la stratégie nationale de transition énergétique, les grands projets programmés dans le secteur de l'énergie, les opportunités d'investissement dans les projets énergétiques.

D'autres thématiques seront débattues aussi dont : le financement vert et les mécanismes de mobilisation des ressources financières, le rôle des banques et des institutions financières dans l'accompagnement de la transition énergétique, les technologies et solutions d'avenir, l'hydrogène vert et son rôle dans l'accélération de la transition énergétique, la mobilité électrique et les infrastructures associées et les technologies innovantes pour la réduction des émissions de carbone.

Le programme comprend également une série de rencontres professionnelles B2B réunissant entreprises, investisseurs, banques, institutions de financement et décideurs, afin de développer des partenariats et de lancer de nouveaux projets contribuant à l'accélération de la transition énergétique.

Les défis énergétiques de la Tunisie

La Tunisie est fortement dépendante du gaz naturel pour la production de son électricité, avec près de 96 % de l'électricité produite à partir de cette source, dont plus de 50 % est importée. Cette situation expose le pays à une vulnérabilité économique en raison des fluctuations des prix des énergies fossiles. Par ailleurs, bien que la Tunisie dispose d'un potentiel considérable en matière d'efficacité énergétique et d'énergies renouvelables, ces secteurs restent largement sous-exploités.

Dans ce contexte, la Tunisie a élaboré une stratégie de transition énergétique visant à atteindre plusieurs objectifs clés d'ici 2030 : une réduction de l'intensité énergétique de 30 %, la production de 35 % de l'électricité à partir d'énergies renouvelables, et une baisse de 45 % de l'intensité carbone par rapport aux niveaux de 2010. Ces objectifs sont essentiels pour renforcer la résilience de l'économie tunisienne face aux perturbations extérieures, telles que l'augmentation des prix des énergies fossiles.

Ils contribueront également à réduire le déficit budgétaire en diminuant les importations et les subventions liées à l'énergie, tout en ouvrant la voie à la création de nouveaux emplois « verts », stimulants ainsi la croissance économique

Pour atteindre ces objectifs, il est impératif de renforcer les cadres d'investissement, garantir la stabilité du réseau électrique pour intégrer efficacement une part croissante d'énergies renouvelables dans le mix énergétique national.

Il s'avère aussi nécessaire de réduire les émissions de gaz à effet de serre ainsi que la dépendance énergétique de la Tunisie en développant des solutions locales durables, de promouvoir l'efficacité énergétique et les énergies renouvelables, contribuant ainsi aux objectifs climatiques et économiques du pays.