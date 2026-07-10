Congo-Kinshasa: Le nouveau centre de traitement d'Ebola sécurise la prise en charge des malades à Beni

10 Juillet 2026
Radio Okapi (Kinshasa)

Le nouveau Centre de traitement d'Ebola (CTE) de Beni, au Nord-Kivu, renforce la riposte sanitaire, grâce à un dispositif d'isolement de vingt lits et un circuit de biosécurité ultra-sécurisé où trois patients sont déjà pris en charge.

Inaugurée il y a tout juste une semaine, cette infrastructure médicale repose sur un cloisonnement étanche des espaces afin de neutraliser tout risque de contamination croisée entre les cas suspects et confirmés.

Dès le franchissement du portail, l'accès au centre impose un protocole sanitaire strict. Aucun visiteur ni soignant ne déroge à l'obligation du lavage des mains et du contrôle systématique de la température corporelle.

Un circuit de décontamination à deux zones

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Pour barrer la route au virus, le parcours clinique a été conçu de manière unidirectionnelle, segmentant l'établissement en deux secteurs distincts. Le triage initial permet d'orienter immédiatement les arrivants afin d'éviter tout contact avec l'extérieur.

Le docteur Jérémie Muhindo, président de la commission de prise en charge de la riposte contre Ebola à Beni, détaille cette sectorisation stratégique :

« La zone à haut risque, c'est cette zone qui est occupée par les malades. C'est aussi cette zone-là où l'on gère tous les déchets. Les déchets d'ici sont gérés à l'intérieur, car ce sont des déchets très dangereux ».

Une séparation stricte entre cas suspects et confirmés

L'autre pilier de ce centre réside dans la séparation hermétique des statuts virologiques des patients. Afin d'éviter qu'un malade souffrant d'une autre pathologie ne contracte le virus Ebola sur place, la capacité d'accueil de vingt lits a été divisée en deux blocs autonomes :

« Le premier bloc, d'une capacité de dix lits, est réservé aux malades suspects. Le deuxième bloc, également de dix lits, accueille les malades confirmés d'Ebola ».

À ce jour, l'équipe médicale du CTE de Beni assure déjà le suivi de trois premiers patients internes, validant ainsi l'opérationnalisation technique de cette nouvelle arme de la riposte sanitaire au Nord-Kivu.

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