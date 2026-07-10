Congo-Kinshasa: CACVC 2026 - FAP, Heritage et Étoile démarrent en force

La première journée du 42e Championnat d'Afrique des clubs vainqueurs de Coupe de handball (CACVC 2026) a démarré jeudi 9 juillet avec quatre matchs au gymnase jumelé du stade de Martyrs de Kinshasa. Elle a été marquée par la victoire de FAP (Cameroun), Heritage et Étoile (RDC).

En version féminine

FAP du Cameroun a largement pris le dessus sur Mazembe de la RDC en s'imposant sur le score de 38 à 19. L'équipe camerounaise a démontré une grande maîtrise du jeu, creusant progressivement l'écart pour s'offrir la plus large victoire de la journée.

L'autre rencontre féminine a vu Heritage de la RDC décrocher une victoire convaincante contre HBC Kali de Brazzaville. Les joueuses d'Heritage se sont imposées (39 à 28), inscrivant au passage le plus grand nombre de buts de la journée.

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En version masculine

Étoile a parfaitement négocié son premier match en battant AS Police sur le score de 30 à 19. Supérieurs dans les deux phases de jeu, les joueurs d'Étoile ont su imposer leur rythme pour décrocher un succès confortable.

La rencontre la plus équilibrée de la journée a opposé JSK de la RDC à FAP du Cameroun chez les hommes. Au terme d'un match très disputé, les deux formations n'ont pas réussi à se départager et se sont quittées sur un score paritaire de 19 à 19.

La compétition se poursuit

Ce vendredi 10 juillet, Mazembe sera face à AS Otoho ; tandis que l'AS Police sera opposée aux Marocains de Montada, chez les messieurs.

Dans le groupe B féminin, Petro Atlético, l'un des clubs phares du handball africain, entrera en lice contre HBC Kali.