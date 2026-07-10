Cote d'Ivoire: Mines, énergie, infrastructures - Winning International Group conclut un partenariat avec le gouvernement

La mobilisation des partenaires autour du financement du Plan national de développement (Pnd) 2026-2030 continue de produire ses premiers effets concrets. En marge de la deuxième journée du Groupe consultatif dédiée à la mobilisation des ressources pour la mise en oeuvre de ce programme, le gouvernement et Winning International Group ont signé, le 9 juillet 2026, à Cocody-Abidjan, un protocole d'accord non contraignant ouvrant la voie à une coopération stratégique dans plusieurs secteurs clés de l'économie.

Ce mémorandum d'entente vise à établir un cadre de collaboration dans les domaines des mines, de l'énergie, de l'industrie et des infrastructures, considérés comme des leviers majeurs de la transformation économique du pays. La cérémonie s'est déroulée en présence du Premier ministre, Robert Beugré Mambé ainsi que de plusieurs membres du gouvernement.

Au nom des ministres signataires, le ministre des Mines, du Pétrole et de l'Énergie, Mamadou Sangafowa-Coulibaly, a salué la vision du Président de la République, Alassane Ouattara, qui a permis à la Côte d'Ivoire de se positionner parmi les économies les plus dynamiques et attractives du continent africain. Il a rendu hommage au Premier ministre pour son implication dans la mise en oeuvre de cette ambition nationale.

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Le ministre a rappelé que le Pnd 2026-2030 poursuit un objectif clair : accélérer la transformation structurelle de l'économie ivoirienne afin de permettre au pays d'accéder durablement au statut de pays à revenu intermédiaire de la tranche supérieure. « Cette ambition repose sur la réalisation de projets structurants capables de soutenir une croissance inclusive », a-t-il déclaré.

Selon lui, l'atteinte de cet objectif passe, notamment, par l'accélération de l'industrialisation, la transformation locale des ressources naturelles, le renforcement des infrastructures ainsi que la création d'emplois, particulièrement en faveur des jeunes. « Ce sont autant de priorités qui justifient le rapprochement avec des partenaires internationaux disposés à investir sur le long terme », a expliqué Mamadou Sangafowa-Coulibaly.

Le ministre a toutefois tenu à préciser que la signature de ce protocole ne constitue pas un accord d'investissement à proprement parler. Il s'agit plutôt d'un cadre de dialogue stratégique destiné à identifier, évaluer et préparer d'éventuels projets dans les secteurs prioritaires définis par le gouvernement ivoirien.

Les projets qui démontreront leur viabilité technique et économique pourront, le moment venu, faire l'objet d'accords spécifiques en vue de leur réalisation. Le ministre a exprimé le souhait que cette initiative ouvre la voie à un partenariat durable et mutuellement bénéfique.

Pour sa part, le vice-président de Winning International Group, Rui Shiliang, a remercié le Premier ministre ainsi que le gouvernement ivoirien pour la confiance accordée à son groupe. Il a réaffirmé la volonté de son entreprise d'accompagner la Côte d'Ivoire dans sa dynamique de croissance et de développement durable, conformément aux objectifs du Pnd 2026-2030.

Il a salué la qualité des relations naissantes entre son groupe et la Côte d'Ivoire, soulignant que le dynamisme économique du pays, son environnement favorable aux investissements et les ambitions affichées dans le cadre du nouveau Pnd ont convaincu Winning International Group de s'inscrire dans une coopération à long terme.

« Nous sommes convaincus que le succès de cette collaboration reposera sur la confiance mutuelle, le respect réciproque et une prospérité partagée. Winning International est disposé à mettre son expertise au service de la transformation industrielle de la Côte d'Ivoire », a-t-il assuré.

Le groupe ambitionne ainsi de créer une valeur durable à travers des investissements responsables dans les ressources minières, les infrastructures, l'énergie et plusieurs autres secteurs stratégiques, avec pour objectif de contribuer à la prospérité économique et sociale de la Côte d'Ivoire.