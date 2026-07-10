Cote d'Ivoire: Revue de direction du trésor public - 416, 98 milliards payés à 2870 fournisseurs au 1er semestre

Exigence clé de la norme ISO 9001 version 2015, la Revue de direction à mi-parcours du Trésor public de Côte d'Ivoire se tient, ce jeudi 09 juillet 2026, à la salle de conférence de l'Hôtel des Armées, sis au Camp Galliéni, à Abidjan-Plateau.

Le discours d'ouverture de ces importantes assises a été mis à profit par le Directeur Général du Trésor et de la Comptabilité publique, M. AHOUSSI Arthur, pour rendre publics les chiffres relatifs à la mobilisation des ressources intérieures ainsi qu'au règlement de la dépense publique, six mois après le début de l'exercice 2026.

Il a ainsi révélé que c'est le montant total de 416, 98 milliards de F CFA qui a été réglé à quelques 2870 fournisseurs et prestataires de services, sur une prise en charge globale de 545,74 milliards de F CFA, soit un taux d'apurement de 76,41%. Il s'est particulièrement réjoui du fait que les différents règlements l'aient été dans un délai moyen de 36 jours.

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Au titre de la mobilisation des ressources intérieures, M. AHOUSSI Arthur a indiqué que sur une prévision de 49, 64 milliards de F CFA, le Trésor public est allé largement au-delà, en récoltant la somme de 98, 31 milliards F CFA au titre des recettes fiscales et non fiscales, soit un taux de 198, 04 %.

« Ce qui représente une performance remarquable dans le cadre de l'optimisation des ressources intérieures en vue du financement du budget de l'État », s'est-il félicité.

Au-delà de ces chiffres liés aux missions régaliennes du Trésor public, le Directeur Général s'est aussi réjoui des actions d'amélioration au titre des chantiers digitaux, notamment avec le renforcement du déploiement de la plateforme TrésorPay-TrésorMoney, qui enregistre un taux de 74% à fin juin 2026, ainsi que le développement de ses différents modules d'exploitation.