Cote d'Ivoire: Investissement, éducation financière, patrimoine - Le Salon de l'épargne 2026 passe des idées aux décisions

Après huit années consacrées à la sensibilisation et à la pédagogie financière, le Salon de l'Épargne, de l'Investissement et du Patrimoine (Seip) vise une nouvelle dimension. La 9e édition, prévue les 22 et 23 octobre 2026 au Sofitel Abidjan Hôtel Ivoire, entend transformer les intentions en actions concrètes.

Le ton a été donné le 9 juillet 2026 à Abidjan lors du cocktail de presse de lancement animé par Leticia N'Cho-Traoré, Commissaire générale du Seip et Directrice générale de L'Agence, en présence de Korédé Odjo-Bella, Directrice de la Banque des Particuliers d'Ecobank, co-host de l'évènement.

Placée sous le thème implicite du passage à l'action, cette 9e édition s'articule autour d'un message fort : «Cette année, le Seip passe des idées aux décisions ». Une philosophie résumée par deux slogans : « Petits pas, vraies décisions » et « Tout grand patrimoine commence par un petit pas ».

Démystifier l'investissement pour le grand public

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Pour Leticia N'Cho-Traoré, l'objectif est clair : rendre l'investissement accessible à tous en partant de gestes simples et concrets. Après avoir ouvert la porte de l'investissement lors de l'édition 2025, le salon invite désormais les participants à la franchir progressivement.

L'ambition est également de renforcer la culture financière des populations et de proposer une alternative crédible aux nombreuses promesses de gains rapides et aux arnaques financières qui prolifèrent sur internet et les réseaux sociaux.

Depuis sa création, le Seip s'est imposé comme le rendez-vous annuel de référence en matière d'éducation financière en Côte d'Ivoire, réunissant banques, assureurs, sociétés de gestion, fintechs, institutions financières, entrepreneurs et grand public.

Des panels qui débouchent sur des engagements

L'une des principales innovations de l'édition 2026 réside dans le format des panels. Désormais, chaque session devra produire deux résultats concrets : une action simple et immédiatement réalisable par les participants dès le lendemain du salon, ainsi qu'un engagement formel des décideurs et acteurs du secteur présents.

« On ne repart plus avec des idées, mais avec des décisions », a insisté la Commissaire générale du salon. Les discussions porteront notamment sur l'éducation financière dès l'école, les premiers pas sur les marchés financiers, la lutte contre les arnaques en ligne, l'assurance-vie, la préparation de la retraite, les fintechs, le mobile money ou encore la microfinance.

Un parcours financier en six étapes

Le Seip 2026 proposera un parcours pédagogique structuré autour de six étapes essentielles de la vie financière : accéder aux services financiers et épargner, se protéger grâce aux assurances, financer ses projets et entreprendre, investir sur les marchés, faire fructifier son patrimoine et enfin préparer sa retraite ainsi que la transmission de ses biens.

Chaque catégorie d'exposants représentera ainsi une étape de ce parcours destiné à accompagner les participants dans la construction progressive de leur autonomie financière.

« 100 jours pour agir » et des récompenses à la clé

Parmi les nouveautés figure également l'initiative « 100 jours pour agir ». Le principe : proposer chaque semaine une action financière concrète à réaliser avant le salon.

Autre innovation majeure, les visiteurs qui effectueront un acte financier pendant le salon (ouverture d'un compte bancaire, souscription à un fonds commun de placement, ouverture d'un compte-titres ou adhésion à un contrat d'assurance) seront automatiquement inscrits à un grand tirage au sort doté de récompenses financières.

Huit éditions marquées par une forte croissance

En huit éditions, le Seip a enregistré plus de 35 000 participants, accueilli plus de 290 experts nationaux et internationaux et réuni plus de 100 exposants. L'édition 2025 avait notamment été marquée par la signature de la Charte ivoirienne pour une éducation financière inclusive et durable.

Les premiers résultats de cette initiative seront présentés lors du rendez-vous d'octobre prochain, confirmant l'ambition du salon de produire des engagements mesurables et durables au service de l'inclusion financière en Côte d'Ivoire.