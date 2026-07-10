Cote d'Ivoire: Centre aéré « Béré Vacances Artistiques » - Clôture de l'édition 2026 réussie

La direction régionale de la Culture et de la Francophonie du Béré a accueilli, le mardi 30 juin 2026, la cérémonie de clôture du centre aéré « Béré Vacances Artistiques 2026 », en présence des autorités administratives et coutumières, des guides religieux, des parents d'élèves, des encadreurs ainsi que de nombreux enfants ayant pris part à cette initiative culturelle et éducative.

La cérémonie a débuté par une intervention des enfants participants. Dans un message empreint d'émotion et de gratitude, ils ont exprimé leur joie d'avoir pris part aux différentes activités organisées durant les trois semaines du programme. Ils ont également lancé un vibrant appel en faveur de la paix, souhaitant, comme cadeau, la réconciliation et l'harmonie entre les filles et les fils de Mankono, ainsi que dans toute la Côte d'Ivoire.

À la suite de cette intervention, plusieurs personnalités ont pris la parole. Il s'agit notamment du premier adjoint au maire, représentant le maire de la commune, de la directrice régionale de la Culture et de la Francophonie du Béré et du secrétaire général de préfecture, représentant le préfet de la région du Béré.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Dans leurs différentes allocutions, les intervenants ont unanimement salué l'organisation de cette initiative, qui contribue à l'épanouissement des enfants pendant les vacances scolaires. Ils ont également félicité les organisateurs et les encadreurs pour le succès de cette édition, tout en encourageant les enfants à poursuivre leur apprentissage et à mettre en pratique les valeurs acquises.

Moment fort de la cérémonie, les enfants ont procédé à la restitution de leurs acquis à travers diverses démonstrations mettant en lumière les compétences développées au cours des ateliers culturels, artistiques et éducatifs. Ces prestations ont permis aux invités d'apprécier le talent, la créativité et l'engagement des participants.

Les chefs traditionnels ont, quant à eux, enrichi l'événement par une présentation du jeu traditionnel koyaka, une activité emblématique du patrimoine culturel local. Cette démonstration a contribué à valoriser les traditions de la région et à renforcer le sentiment d'appartenance culturelle chez les jeunes participants.

La cérémonie de clôture s'est achevée dans une ambiance conviviale et chaleureuse autour d'un cocktail dînatoire offert aux invités et aux participants. Cette édition 2026 de « Béré Vacances Artistiques » laisse ainsi le souvenir d'un programme riche en découvertes, en apprentissages et en partage, tout en réaffirmant l'importance de la promotion de la culture et de l'éducation dans l'épanouissement de la jeunesse.