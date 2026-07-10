Cote d'Ivoire: Fête de l'indépendance - Yopougon, épicentre des festivités, en pleine transformation

La célébration de l'accession de la Côte d'Ivoire à l'indépendance qui se tiendra dans la commune populaire suscite espoir et joie chez les riverains et place la cité au coeur de cet événement républicain marqué par des travaux d'envergure.

La commune de Yopougon est en pleine métamorphose. Considérée comme la plus grande agglomération du district autonome d'Abidjan, la cité bénéficie présentement de grands travaux d'aménagement pour abriter les festivités marquant le 66e anniversaire de l'indépendance de la Côte d'Ivoire. Désignée pour accueillir cet événement d'envergure nationale, le 7 août prochain, la commune est en train de faire peau neuve.

Son artère principale, baptisée " Boulevard de la solidarité", qui part de la pharmacie Siporex jusqu'à l'ex-cinéma Saguidiba, à la Sideci, en passant par la paroisse Saint André, est en réfection depuis le 2 juillet, afin d'offrir un cadre approprié au défilé militaire et autres prestations artistiques destinées à célébrer les valeurs de paix, d'unité nationale et de solidarité qui fondent la République de Côte d'Ivoire.

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Les axes contigus de cette grande voix connaissent également des aménagements urbains pour marquer d'une pierre blanche cette date historique. Le chantier est prévu s'achever le 27 juillet, pour laisser la place aux répétitions des soldats et des civils triés sur le volet pour participer à cet évènement. Comme le veut la tradition, la fête de l'indépendance sera présidée par le Président de la République, Alassane Ouattara. Il assistera aux festivités en présence des hautes autorités de l'État, du corps diplomatique, des forces de défense et de sécurité ainsi que de nombreuses délégations venues de tout le pays.

Des prestations artistiques, des animations culturelles et des activités populaires rythmeront aussi cette journée de commémoration, mettant en lumière la diversité culturelle ivoirienne et les valeurs de paix, d'unité et de cohésion nationale. Disons-le tout net, cette année, Yopougon sera sous le feu des projecteurs. À quelques semaines de ce jour mémorable, l'enthousiasme est déjà perceptible dans les différents quartiers de la commune.

Les habitants et les opérateurs économiques saluent cette initiative. La joie de certains d'entre eux est toutefois mitigée, au regard des travaux de libération des emprises récemment engagés sur la voie centrale. « On a détruit nos commerces sans nous avertir. C'est quelques jours après que nous avons compris que c'était à cause de la fête de l'indépendance. Ça me faisait mal au début. Mais aujourd'hui, j'ai compris que c'est pour la bonne cause. Je serai témoin de la célébration dans notre commune. C'est Yopougon qui gagne », confie Marie Laure Konan, tenancière d'une buvette.

Konan Armand, gérant d'un magasin de vente d'habits, partage le même sentiment : « Nous avons été secoués par ces actions de déguerpissement car nous n'avons pas été prévenus à temps. Mais aujourd'hui, avec ces travaux d'embellissement, nous sommes quand même heureux. On se plaignait que la voirie était existante dans notre commune. Mais les chantiers en cours de réalisation donneront une coquette allure à la commune ».

Mariam Traoré est heureuse à l'idée de voir, ce jour-là, le premier des Ivoiriens. « Le Président va venir chez nous. Je ne le vois qu'à la télévision. Je vais avoir la chance de le voir en personne. Je suis déjà contente », exprime la jeune commerçante.

Les autorités administratives et municipales, en collaboration avec les services de sécurité et les organisateurs, multiplient les réunions de préparation afin d'assurer le bon déroulement des festivités.

Un responsable de la mairie de Yopougon, sous le couvert de l'anonymat, laisse entendre que des dispositifs spécifiques seront mis en place pour garantir la sécurité des participants et faciliter la circulation durant les festivités. « J'appelle les populations à se mobiliser pour communier avec les autorités, notamment avec le Président de la République, car c'est Yopougon qui est à l'honneur », a-t-il lancé.

Embouteillages et calvaire des automobilistes, un mal nécessaire

Les travaux d'aménagement et de rénovation causent des désagréments énormes aux automobilistes. De jour comme nuit, c'est la croix et la bannière pour entrer et sortir de la commune. Entre déviations, ralentissements et longues files de véhicules, les automobilistes vivent un calvaire au quotidien.

Ehoulé Jean-François, en dépit de cette réalité implacable, salue l'initiative d'organiser les festivités à Yopougon. « Ces désagréments sont temporaires. Ces chantiers, une fois achevés, contribueront à la modernisation de la voirie. Ce qui va rendre fluide et agréable la circulation », s'est-il réjoui.

Le rendez-vous du 7 août 2026 s'annonce comme un temps fort de la vie de la Nation, offrant à Yopougon l'occasion de montrer son dynamisme, son hospitalité et son attachement aux idéaux de la République.