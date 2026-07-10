Tunisie: Khaled Sehili préside la cérémonie de remise des diplômes de la 48e promotion de l'École d'État-major

Le ministre de la Défense nationale, Khaled Sehili, a présidé, jeudi, à la base militaire de Bortal Hayder, la cérémonie de remise des diplômes de la 48e promotion de l'École d'Etat-major.

La cérémonie s'est déroulée en présence des membres du Conseil supérieur des Armées, d'ambassadeurs et attachés militaires accrédités en Tunisie et de hauts responsables militaires et civils du département de la Défense.

À cette occasion, le ministre a souligné que la formation dispensée par l'École d'Etat-major constitue une étape essentielle dans le parcours d'un officier qui assure la transition entre la formation axée sur les mécanismes d'exécution et celle consacrée à la conception, à la planification, à la gestion et à l'aide à la prise de décision.

Il a appelé à poursuivre le développement des programmes d'enseignement afin de les adapter aux réalités et aux besoins de l'institution militaire, selon un communiqué du ministère de la Défense.

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Le ministre a mis en avant les efforts visant à renforcer les infrastructures numériques de l'école et à améliorer la qualité de l'enseignement, à travers des approches pédagogiques modernes en phase avec les avancées scientifiques et technologiques, notamment dans les domaines du numérique et de l'intelligence artificielle.

Le ministre s'est, en outre, félicité de l'obtention récente par l'École d'Etat-major de la certification ISO 21001:2025.

À l'issue de la cérémonie, Khaled Sehili a remis les diplômes aux officiers diplômés et pris connaissance d'une sélection de leurs travaux de recherche.