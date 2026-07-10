Cote d'Ivoire: Concours Sirexe Hackathon - La deuxième édition lancée, les inscriptions démarrent le lundi 13 juillet

En prélude à la deuxième édition du Salon international des ressources extractives et de l'énergie (Sirexe), prévue du 18 au 22 novembre 2026 au Parc des expositions d'Abidjan, le ministère des Mines, du Pétrole et de l'Énergie a procédé, le jeudi 9 juillet 2026, au Plateau, au lancement officiel du concours Sirexe Hackathon 2026.

Les inscriptions sur la plateforme officielle se dérouleront du 13 juillet au 31 août 2026. Une journée d'incubation, destinée à permettre aux candidats d'échanger avec des experts afin d'affiner leurs solutions, est prévue le 14 août 2026. La première sélection, qui permettra au jury de retenir les 20 meilleures équipes, se tiendra du 1er au 8 septembre 2026.

Quant à la phase de présélection, destinée à retenir les six finalistes, elle est prévue du 5 au 16 octobre 2026. La préparation intensive des six finalistes avec des coachs experts aura lieu du 19 au 20 novembre 2026. La grande finale, au cours de laquelle les six équipes présenteront leurs solutions devant le jury et le public du Sirexe, se tiendra le 21 novembre 2026, tandis que la cérémonie de remise des prix aura lieu le 22 novembre 2026.

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Selon le commissaire de la Commission Hackathon, Arnaud Kouassi, le Sirexe Hackathon revêt une dimension internationale et mettra en compétition, en un même lieu, des candidats appelés à concevoir des solutions technologiques innovantes, opérationnelles et à fort impact, capables d'apporter des réponses concrètes et immédiatement exploitables aux défis des secteurs des mines, du pétrole et de l'énergie en Côte d'Ivoire.

Ce concours, a-t-il précisé, est ouvert aux étudiants, élèves, développeurs, ingénieurs, blogueurs, start-up, Pme et entrepreneurs innovants, ainsi qu'aux chercheurs, professionnels du numérique, porteurs de projets, candidats indépendants et équipes nationales ou internationales composées de trois à cinq membres.

Il vise notamment à développer des prototypes fonctionnels dont le code source est sauvegardé et démontrable en conditions réelles ; à présenter des solutions à fort potentiel d'impact économique, social et environnemental ; à faire preuve de créativité, de capacité d'innovation et d'esprit entrepreneurial ; ainsi qu'à démontrer la faisabilité technique, la viabilité économique et les perspectives de déploiement des solutions proposées.

Pour cette édition, les principales innovations sont la mise en place d'une journée d'incubation, étape préparatoire destinée à transformer les idées en projets solides, ainsi que le suivi post-Hackathon à travers l'accompagnement des lauréats et leur mise en relation avec des acteurs capables de soutenir le déploiement de leurs solutions.

Les candidats travailleront sur deux catégories. La première est le prix Liberté, dans lequel les équipes sont libres de proposer une solution en lien avec au moins l'un des secteurs concernés (mines, pétrole ou énergie). La seconde est le prix Thématique, pour lequel les candidats devront proposer des solutions visant à favoriser les économies d'énergie, l'optimisation de la consommation énergétique ainsi que la valorisation des déchets en biogaz.

Les lauréats seront récompensés à la hauteur de leurs performances. Le troisième prix comprend une attestation, une médaille et une enveloppe de 2,5 millions de Fcfa. Le deuxième prix est composé d'une attestation, d'une médaille et d'une somme de 5 millions de Fcfa. Le premier prix comprend une attestation, une médaille et une somme de 10 millions de Fcfa.

La commissaire générale du Sirexe, Mireille Aka, a indiqué que cette initiative constitue désormais un rendez-vous majeur de l'innovation au sein du salon. « Les ressources naturelles constituent une richesse, mais la véritable richesse d'une nation demeure l'intelligence de sa jeunesse et sa capacité à innover. C'est cette richesse que le Sirexe Hackathon entend révéler et accompagner », a-t-elle déclaré, soulignant qu'au-delà d'un simple concours, le Sirexe Hackathon traduit l'ambition de placer l'innovation au coeur de la transformation des secteurs des mines, du pétrole et de l'énergie.

Selon elle, il illustre également la volonté de faire du Sirexe un espace où se rencontrent les idées, les talents, les expertises et les partenariats au service d'un développement durable et inclusif. « Nous sommes convaincus que les défis auxquels nos secteurs stratégiques sont confrontés ne pourront être relevés qu'en s'appuyant sur l'intelligence collective, la créativité et l'audace de notre jeunesse. C'est pourquoi cette compétition offre aux jeunes talents l'opportunité de proposer des solutions innovantes, adaptées à nos réalités et porteuses d'un impact durable », a-t-elle conclu.